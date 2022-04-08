Başkan Recep Tayyip Erdoğan iftarda öğrenci evine misafir oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftarını İstanbul Beşiktaş'ta bir öğrenci evinde açtı.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iftarda öğrenci evine konuk oldu" ifadelerine yer verildi.
İşte Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan o paylaşım;
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iftarda öğrenci evine konuk oldu. pic.twitter.com/kUN8W3eWdM— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 8, 2022