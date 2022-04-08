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    • 08.04.2022 20:50
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    • 08.04.2022 21:09
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan iftarda öğrenci evine misafir oldu

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan iftar için İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir öğrenci evine konuk oldu.

    Başkan Erdoğan iftarda öğrencilerin misafiri oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftarını İstanbul Beşiktaş'ta bir öğrenci evinde açtı.

    Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.



    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iftarda öğrenci evine konuk oldu" ifadelerine yer verildi.



    İşte Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan o paylaşım;


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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan iftarda öğrenci evine misafir oldu
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