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    • 08.04.2022 18:51
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kramatorsk'taki saldırıya ilişkin açıklama! Rusya ve Ukrayna'ya 'ateşkes' çağrısı

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 40 günü aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmalar devam ederken Ukrayna'nın doğusunda yer alan Kramatorsk şehrindeki tren istasyonu vuruldu saldırı sonucu çok sayuıda sivil yaşamını yitirdi. Türkiye'den konuya ilişkin açıklama geldi ve taraflara ateşkes çağrısında bulunuldu.

    Türkiye’den ’Kramatorsk’ açıklaması! Rusya...

    Ukrayna'nın doğusunda yer alan Kramatorsk şehrindeki tren istasyonu vuruldu. Saldırı sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Kramatorsk'taki saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.



    Açıklamada "Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." denildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

    Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.



        İNSANİ KORİDORLARIN TESİS EDİLMESİNİN ÖNEM VE ACİLİYETİ GÖZLER ÖNÜNDE
        Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

        Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz.
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        Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kramatorsk'taki saldırıya ilişkin açıklama! Rusya ve Ukrayna'ya 'ateşkes' çağrısı
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