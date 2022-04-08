Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kramatorsk'taki saldırıya ilişkin açıklama! Rusya ve Ukrayna'ya 'ateşkes' çağrısı





Açıklamada "Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." denildi.