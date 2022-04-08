Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kramatorsk'taki saldırıya ilişkin açıklama! Rusya ve Ukrayna'ya 'ateşkes' çağrısı

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Kramatorsk şehrindeki tren istasyonu vuruldu. Saldırı sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kramatorsk'taki saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada "Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.