Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında hükmün gerekçesi açıklandı: Haşhaşilerin ’haberim yok’ yalanına itibar edilmedi



'KARARGAHTA KALANLARIN ELLERİNİ VE AYAKLARINI BANTLADILAR'

19'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, KKK personeli olan sanıkların olay günü sabah saatlerinden itibaren darbe hazırlıklarına başladıkları, ilk olarak yıllık izinde bulunan ve örgüt üyesi kişileri acil mesaiye çağrıldıkları, yıllık izin kullanan ancak örgüt üyesi olmayan personele yönelik herhangi bir çağrı yapmadıkları ifade edildi.