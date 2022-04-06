Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında hükmün gerekçesi açıklandı: Haşhaşilerin 'haberim yok' yalanına itibar edilmedi
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Karargahı'ndaki eylemlerine ilişkin 132 sanık hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, sanıkların odalarında televizyonların bulunduğu ve darbe gecesi tüm kanalların yayınlarında sadece darbe girişimini gösterdiği belirtilerek, "Sanıkların darbe girişiminden sabaha kadar ya da gece geç saatlere kadar haberdar olmadıklarını ifade etmelerinin gerçeklikten uzak olduğu, bu nedenle bu ifadelere itibar edilemeyeceği değerlendirilmiştir" denildi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması 6 Temmuz 2017'de görülen davada, 30 Aralık 2020 tarihinde karar açıklandı.
Sanıklar KKK eski Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Adem Boduroğlu, KKK Personel Başkanlığı eski Plan Şube Müdürü Albay Mutlu Serkan Vurdem ile Albay Hasan Yılmaz ve Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezasına çarptırıldı.
Aynı suçtan 80 sanığa 'müebbet hapis' cezası verilirken, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçuna 'yardım eden' sıfatıyla 22 kişi 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırıldı. 2 sanık 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3'er ay, bir kişi de 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan eski Tuğgeneral Erhan Caha da bu davada 2 kişiye yönelik 'öldürmeye teşebbüsten' 34 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 69 yıl hapis cezası aldı.
'KARARGAHTA KALANLARIN ELLERİNİ VE AYAKLARINI BANTLADILAR'
19'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, KKK personeli olan sanıkların olay günü sabah saatlerinden itibaren darbe hazırlıklarına başladıkları, ilk olarak yıllık izinde bulunan ve örgüt üyesi kişileri acil mesaiye çağrıldıkları, yıllık izin kullanan ancak örgüt üyesi olmayan personele yönelik herhangi bir çağrı yapmadıkları ifade edildi.
Olay günü, FETÖ mensubu olmayan askeri personelin, saat 17.00-18.00 sıralarında servislerle ve özel araçlarıyla mesaiyi tamamlayarak kışladan ayrıldıkları, darbe hazırlığında olan şüphelilerin ise mesaiye kalarak karargah binasında darbe saatini bekledikleri vurgulanan gerekçeli kararda, sanıkların, darbe girişimine karşı geleceklerini düşündükleri nöbetçi personele, nöbetlerinin bittiğini ve idari izinli olduklarını söyleyerek kışla dışına çıkarttıkları belirtildi.