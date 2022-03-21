CHP'de 6-7 Ekim olaylarının eli kanlı faili Selahattin Demirtaş ve HDP'yi aklama çabaları: Tuncay Özkan'dan sonra Faik Öztrak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Özkan, eli kanlı terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Demirtaş'ın bir barış insanı olduğunu öne sürerek, "Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
ÖZTRAK: DEMİRTAŞ HAKSIZ YERE İÇERDE
Bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin fikri sorulan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'Barış insanıdır.' dedi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." yanıtını verdi.