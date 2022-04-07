Ulaşıma zam İstanbul'da protesto ediliyor! Kadıköy Uzunçayır metro istasyonunda İstanbulkart basmadan turnikeden atladılar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün suya yaptığı zammın ardından bugün de ulaşıma zam yaptı.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması önerisi görüşüldü.

Müzakerelerin ardından teklif kabul edildi.