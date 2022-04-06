Toplu ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi



TOPLU ULAŞIMDA ZAM REKORU İBB'NİN

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul, 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 2,5 TL olduğu öğrenildi.