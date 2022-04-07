İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti

Ambulans geldi, beni ambulans ile hastaneye götürdüler darp raporu aldım. Benden hariç başkalarını da dövdüler. Müdürlerine de söyledim, bana diyor ki 'görevini yapıyor'. Vatandaşı dövmekle görev olmaz. Kaç defa şikâyet ettim. İBB'ye dilekçe gönderdim, bu ekibe kimse bir şey demiyor. Geçimimi bununla sağlıyorum. İki tane çocuğum var. Evim kira. Kanun yoluyla da dilekçe verdim, yer istedim, vermediler. Kimse yardımcı olmuyor, ben burada kötü bir şey yapmıyorum. Hırsızlık yapmıyorum. Çocuğuma akşam ekmek götürüyorum. Ama her defasında gelip beni dövüyorlar. Ben hepsinden şikayetçiyim yetkililerden bu konuda yardım istiyorum "dedi.

Öte yandan, engelli seyyar satıcının arkadaşı olan bir seyyar satıcının da zabıtalar tarafından darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.