İmamoğlu'nun ulaşıma yüzde 40 zammı yandaşların bile dudağını uçuklattı! Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den dikkat çeken sözler

HALK TV BİLE İSYAN ETTİ

Fahiş zamma milyonlarca İstanbullu tepki gösterirken yandaş Halk TV bile zammı savunamadı. Halk TV'deki Medya Mahallesi programını sunan Ayşenur Arslan "Çok ciddi bir zam. Acaba zam yerine başka bir yerden kaynak bulamazlar mıydı?" derken, Faruk Eren ise, "Bence sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam korkunç. Yüzde 40 zam gerçekten çok ağır." yorumunda bulundu.