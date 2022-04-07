CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam! Toplu taşıma ücretleri fırladı...

CHP'li İstanbul Belediyesi, "16 milyon için çalışıyoruz" diyerek yola çıktı! Ancak muhalefetin itirazına rağmen yüzde 40 zam yapılan toplu taşıma fiyatları fırladı!





Buna göre taksimetre açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye çıktı! En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye fırladı! Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam parkur 12.12 TL'den 16.97 TL'ye çıktı. Minibüs indi bindi ücreti 3.75'ten 5.25 liraydı. Okul servis ücretinin 0-1 km'sinin 396 TL'den 554 TL'ye çıkması kararlaştırıldı.