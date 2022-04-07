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    CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam! Toplu taşıma ücretleri fırladı...

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ulaşıma yüzde 40 zam yaptı! Toplu taşıma ücretleri fırladı! Minibüslerde indi bindi 5.25 TL’ye, takside en yakın mesafe 28 TL’ye çıktı.

    CHP’li İBB’den ulaşıma mega zam!

    CHP'li İstanbul Belediyesi, "16 milyon için çalışıyoruz" diyerek yola çıktı! Ancak muhalefetin itirazına rağmen yüzde 40 zam yapılan toplu taşıma fiyatları fırladı!



    Buna göre taksimetre açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye çıktı! En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye fırladı! Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam parkur 12.12 TL'den 16.97 TL'ye çıktı. Minibüs indi bindi ücreti 3.75'ten 5.25 liraydı. Okul servis ücretinin 0-1 km'sinin 396 TL'den 554 TL'ye çıkması kararlaştırıldı.



    Diğer fiyatlar ise şöyle sıralandı:

    Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, Öğrenci akbil 2.67 TL'den 3.74 TL'ye, öğretmen akbil 3.92 TL'den 5.49 TL'ye, aylık tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye, aylık öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.



    METROBÜS CEP YAKIYOR!
    Metrobüste     en kısa mesafe tam bilet 3.92 TL'den 5.49 TL'ye, en uzun mesafe ücreti de 8.13 TL'den 11.38 TL'ye çıktı.


        TEPKİ VAR

        ÖĞRENCİ arkadaşları atlarla yolculuk yapmaya davet ediyorum.

        TIKLIM tıklım gittiğimiz otobüslere bir de bu ücret öyle mi!



        İŞE yürüyerek gideceğim artık.

        HER şey çok güzel oluyor.

        EVDE kal İstanbul.
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        Haberler Güncel CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam! Toplu taşıma ücretleri fırladı...
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