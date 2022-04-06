Gıda terörünü 5 market körüklüyor! Gıda fiyatları üzerindeki manipülasyon nasıl yapılıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN "KUR" MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27. Dönem Milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktıklarını ve çok yakında kalan tüm izlerini de sileceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yılın son aylarında ekonomimiz döviz kurundaki rasyonel hiçbir gerekçesi olmayan yükselişin yol açtığı bir sarsıntıya maruz kaldı. Aldığımız önlemlerle 20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk, bu sıkıntının da üstesinden geldik. Salgın döneminde artmaya başlayan küresel emtia fiyatlarının ülkemize yansımaları, döviz kurundaki artışın da etkisiyle bir hayli ağır oldu. Karadeniz'in kuzeyinde başlayan savaş ise küresel piyasalardaki dengesizliği iyice artırdı."