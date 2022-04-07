CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e ‘Cahil Kürt’ davası

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında, iki vatandaşa "Cahil Kürt" dediği iddiasıyla dava açıldı.
Hazırlanan iddianamede Akgün'ün 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İKİ VATANDAŞA CAHİL KÜRT DİYEREK HAKARET ETTİ
Başkan Akgün iddialara göre geçen yıl mayıs ayında Büyükçekmece'de ikamet eden iki vatandaşa hakaret etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Ayfer A. ve Refik Ç. adlı vatandaşlar, Akgün'ün kendilerine "Cahil Kürt" diyerek hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikâyette bulundu.