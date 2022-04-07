CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e ‘Cahil Kürt’ davası

İKİ VATANDAŞA CAHİL KÜRT DİYEREK HAKARET ETTİ

Başkan Akgün iddialara göre geçen yıl mayıs ayında Büyükçekmece'de ikamet eden iki vatandaşa hakaret etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Ayfer A. ve Refik Ç. adlı vatandaşlar, Akgün'ün kendilerine "Cahil Kürt" diyerek hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikâyette bulundu.