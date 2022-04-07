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    • 07.04.2022 06:59
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    • 07.04.2022 06:59
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    CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e ‘Cahil Kürt’ davası

    CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında, iki vatandaşa "Cahil Kürt" dediği iddiasıyla dava açıldı. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

    CHP’li başkana ‘Cahil Kürt’ davası!

    CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında, iki vatandaşa "Cahil Kürt" dediği iddiasıyla dava açıldı.

    Hazırlanan iddianamede Akgün'ün 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

    İKİ VATANDAŞA CAHİL KÜRT DİYEREK HAKARET ETTİ
    Başkan Akgün iddialara göre geçen yıl mayıs ayında Büyükçekmece'de ikamet eden iki vatandaşa hakaret etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Ayfer A. ve Refik Ç. adlı vatandaşlar, Akgün'ün kendilerine "Cahil Kürt" diyerek hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikâyette bulundu.

        3 YIL 10 AYA KADAR HAPİS CEZASI
        Konuyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hasan Akgün'ün "hakaret" suçundan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

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