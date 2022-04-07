Fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi! 20 üründe tavan uygulaması

AK Parti kurmaylarının vatandaşın en çok tükettiği bazı temel ürünlere beli bir süre tavan fiyat uygulaması yapılması konusunda çalışma yapıyor. Düzenlemede yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin yer aldığı öğrenildi.
FİYATI SABİTLEYECEK
Son dönemde vatandaşın belini büken ürünlerdeki fiyat artışının önüne geçmek için Hükümet her türlü düzenlemeyi yaparken, AK Parti'de de, enflasyonla mücadele konusunda bazı öneriler üzerinde çalışan ekonomi kurmayları, dar gelirli vatandaşın tükettiği ortalama 20 kalem ürünün belirlenip fiyatlarının sabitlenmesini gündeme aldı.
Temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yılsonuna kadar sabitleyecek bir sistem üzerinde çalışan AK Parti kurmayları enflasyon sepetinde yer alan dar gelirli vatandaşların tükettiği ortalama 20 kalem belirlenecek. Bunların arasında yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin yer alması bekleniyor. Bu ürünler fiyatlarının yıl sonuna kadar raflarda sabit fiyatla satılacak.