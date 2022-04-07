Fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi! 20 üründe tavan uygulaması

PİIYASA BOZULMAYACAK

Serbest piyasayı bozmayacak şekilde yapılacak düzenlemenin enflasyonla mücadele çerçevesinde çok kritik bir adım olduğuna dikkat çekiliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, fiyatların sabitlenmesiyle vatandaşların bazı ürünlere karşı taleplerinin de yıl sonuna kadar önlenebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan önceki gün AK Parti MKYK toplantısının ardından yapılan iftarda bazı milletvekilleri halkın en çok tükettiği belli başlı ürünlerle sınırlı olmak üzere kısa süreli tavan fiyat uygulaması yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüşlerini dile getirdikleri belirtildi.

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