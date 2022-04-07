Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan CHP'li Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Yalan söylüyor!

Sabah'ta yer alan habere göre, açıklamada, "Gerçeğin yarısı, tam yalandır" sözüne atıfta bulunularak, "Bu nedenle, CHP Genel Başkanı'nın kamu-özel sektör işbirlikleri ile ilgili grup toplantısında söyledikleri 'tam bir yalandır'. Kılıçdaroğlu, müteahhitlere tanınan ek sürelerin gerekçesini söylemeyerek 'gerçeğin yarısını' ifade etmiş ve bir kez daha müfteri durumuna düşmüştür" denildi.