Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan CHP'li Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Yalan söylüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu-özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen bazı otoyol projelerine yönelik iftiralarıyla ilgili "Tam bir yalandır" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, anılan projelere dair partisinin grup toplantısındaki iddialarına yanıt verildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, açıklamada, "Gerçeğin yarısı, tam yalandır" sözüne atıfta bulunularak, "Bu nedenle, CHP Genel Başkanı'nın kamu-özel sektör işbirlikleri ile ilgili grup toplantısında söyledikleri 'tam bir yalandır'. Kılıçdaroğlu, müteahhitlere tanınan ek sürelerin gerekçesini söylemeyerek 'gerçeğin yarısını' ifade etmiş ve bir kez daha müfteri durumuna düşmüştür" denildi.