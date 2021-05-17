SON DAKİKA: CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 39 milyon liralık vurguna soruşturma





YARGI YOLU AÇILDI

Belediyedeki yolsuzluğun açığa çıkmasıyla Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Ömer Faruk Çakır, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Özkan Saka, kontrol mühendisleri Burhan Özkan, Çiğdem Seymen Salman ve Mehmet Barış; kontrol görevlileri Erdinç Akgün, Onur Karakoç ve Murat Aksu, İhale Komisyonu Başkanı Erkan Koç, İhale Komisyonu Mali Üyesi Canan Asutay Uluğ ile İhale Komisyonu Üyesi Metin Gözen hakkında soruşturma açılması için harekete geçildi.



Sabah'ta yer alan habere göre, hazırlanan soruşturma dosyası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Haklarında soruşturma izni verilen isimlerin tamamı, bakanlığın kararının iptali için Danıştay'a başvurdu. Ancak itiraz reddedildi ve sorumlular için yargı yolu göründü. 39 milyon liralık vurgun iddiasıyla ilgili yargının vereceği karar ise merak konusu oldu.