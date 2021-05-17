SON DAKİKA: CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 39 milyon liralık vurguna soruşturma

İstanbul'da CHP'li Hasan Akgün'ün Belediye Başkanı olduğu Büyükçekmece Belediyesi 39 milyonluk vurguna sahne oldu. Olay şöyle gelişti. 2015-2017 arasında 7'si yol yapım, bakım ve onarımı 1'i park çevresi düzenleme işi olmak üzere toplamda 8 ihale açtı.
Projeler için öngörülen maliyetin altında teklif veren Esenyurt Belediyesi eski belediye başkanı Gürbüz Çapan'ın yeğeni Özcan Ercan'ın sahibi olduğu Alinda Organizasyon İnşaat ve Gıda Temizlik Hizmetleri adlı şirket, toplam değeri 70 milyon lirayı bulan ihalelerin tamamında ipi göğüsledi.
ŞİKAYETLER SONRASI 33 SAYFALIK RAPOR
Ancak ihale alımlarında rekabet koşulu oluşmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kurumu'na şikayet üstüne şikayet yağdı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ihaleleri tek tek mercek altına alan müfettişler, 33 sayfalık bir rapor hazırladı.
39 MİLYON 600 BİN LİRA HAKSIZ ÖDEME
Raporda, ihaleleri alan şirketin yapılmamış yolları yapmış, kullanmadığı malzemeleri de kullanmış gibi göstererek fazladan 39 milyon 600 bin lira haksız ödeme aldığı kaydedildi.