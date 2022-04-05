6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: "Oyun kadar konuş", "Haddini bil"! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı

"Davutoğlu son toplantıda 'Biz burada 6 kişiyiz burada temsili adalet olmalı." Nedir temsili adalet; CHP neyse İyi Parti neyse ben de aynısı olacağım. Onun üzerine Temel Karamollaoğlu, devreye girerek herkes haddini bilmeli diyor . Bunun üzerine Davutoğlu üsteleyince Karamollaoğlu tekrar sözünü kesiyor.

Daha sonra Ali Babacan da 'Madem birlikteyiz ben de Cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyorum diyor. Karamollaoğlu da mealen; ufacık partileriz herkes yerini bilmeli diyerek tekrar devreye giriyor" ifadelerini kullandı.