6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: "Oyun kadar konuş", "Haddini bil"! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı

2023 seçimlerine geri sayım başlarken konuyla ilgili CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket etme kararı aldı.
2023 yılındaki seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarının yanı sıra görev taleplerinin de gelmesi ittifak kurulur kurulmaz krize yol açtı.
BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN İSTEKLERİ
Son olarak konuyla CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı ittifak içindeki krizle ilgili açıklama yaptı.
Masada liderler arasında yaşanan kavgaları anlatan Ataklı, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun da eşit temsilcilik istediğini duyurdu.
"HERKES HADDİNİ BİLMELİ"
Ancak bu talepler karşısında sinirlenen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun "oyunuz kadar konuşun" imasında bulunduğunu belirten Ataklı, olayın perde arkasını şu ifadelerle anlattı.