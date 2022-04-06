TÜGVA davasında yeni detaylar ortaya çıktı! Ramazan Aydoğdu çalmış, arşivlemiş, değiştirmiş, sahte belge üretip yaymış

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.



TÜGVA'DAN BELGE ÇALDI, ARŞİVLEDİ, DEĞİŞTİRDİ, SAHTE BELGE ÜRETTİ VE YAYDI

Ramazan Aydoğdu'nun; TÜGVA Genel Merkezi'nden bulunan bilgisayardan belgeleri ve fotoğrafları çaldığı, söz konusu verileri arşivlediği, TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla belgelendi.

Ramazan Aydoğdu'nun, TÜGVA'da görev aldığı dönemde sahte belgeler hazırladığı ve söz konusu sahte belgeleri FETÖ'cü hesaplara, CHP'de milletvekilliği veya üst düzey görevde bulunan kişilere ve CHP'ye yakın gazetecilere gönderdiği tespit edildi.

RAMAZAN AYDOĞDU, TÜGVA GENEL MERKEZİ'NDEN BELGE VE FOTOĞRAF ÇALMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA Genel Merkezi'nde çalıştığı dönemde vakıf yöneticilerinin bulunduğu bilgisayarlardan belge ve fotoğraf çaldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında; Ramazan Aydoğdu'ya ait HP marka dizüstü bilgisayarın alınan imajı içerisinde inceleme yapıldı.



İddianamede; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'na ait bilgisayarlarda M.A, E.İ, S.K ve E.E. isimli şahısların kullanımında olan bilgisayarlardan elde edilmiş olduğu değerlendirilen vakıf belgelerine ait kısa yolların yer aldığı, bu kısa yollara bir diskin içerisinde erişim sağlandığına dikkat çekildi.

İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun bilgisayar imajı kontrol edildiğinde bu belgelere farklı tarihlerde birçok kez erişim sağlandığı ve bu sebeple bilgisayarın çok farklı USB bağlantı yolu verdiğinin tespit edildiği ifade edildi. M.A, E.İ, ve S.K.'ın TÜGVA'da bir dönem yöneticilik yaptığı, E.E.'nin ise TÜGVA yönetiminde görevine devam ettiği öğrenildi.



"TÜGVA VAKFINA AİT BELGELERİNİN TÜGVA İSİMLİ VAKFA AİT BİLGİSAYARLARIN MASAÜSTÜ DOSYALARI OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri; Ramazan Aydoğdu'nun HP marka dizüstü bilgisayar içerisinde incelemede bulundu.



Söz konusu incelemede, Ramazan Aydoğdu'ya ait bilgisayarda TÜGVA'ya ait birçok vakıf belgesinin ön izlemesinin yer aldığı, belgelerin fiziki olarak bilgisayar içerisinde bulunmadığı, bilgisayara bağlanan harici bir veri taşıyıcısı (flash bellek, hafıza kartı, taşınabilir harici disk veya CD/DVD) tarafından görüntülendiği, bu sebeple her bağlantı sağlandığında bilgisayarın ayrı bir USB bağlantı yolu verdiğine dikkat çekildi.



Bilirkişi raporunda; "(Ramazan Aydoğdu'ya ait bilgisayarda bulunan) TÜGVA Vakfına ait belgelerinin TÜGVA isimli vakfa ait bilgisayarların masaüstü dosyaları olduğu görülmüştür" denildi.

RAMAZAN AYDOĞDU, 4.500-5.000 ADET VAKIF BELGESİ İLE VAKFA AİT FOTOĞRAFLARI ÇALMIŞ

Bilirkişi raporunda; "Ramazan Aydoğdu'nun kullanmış olduğu bilgisayar içerisinde yapılan incelemede TÜGVA isimli vakfa ait yaklaşık 4.500-5.000 adet vakıf belgesi ile vakfa ait fotoğrafların yer aldığı görülmüş, yine bu belgelerin dosya yollarına bakıldığında belgelerin TÜGVA vakfına ait bilgisayarlardan farklı kullanıcılara ait masaüstü belgeleri olduğu değerlendirilmiştir" denildi.