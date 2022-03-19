TÜGVA kumpasçılarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İBB Sözcüsü Murat Ongun, Ankara Kuşu ve Oda TV’ye ulaşmak istemişler!

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Ramazan Aydoğdu'nun, kumpasta organize bir ekiple çalıştığı ortaya çıktı.
KUMPAS İÇİN 11 AY HAZIRLIK YAPILMIŞ
Savcılık soruşturmasında; Ramazan Aydoğdu, Abdullah Polat, Serkan Doğan, Özer Demir ve Gökhan Daştan'ın WhatsApp grubu oluşturduğu, söz konusu grupta Türkiye Gençlik Vakfı'na ilişkin kumpasta yapılması gerekenlerin yazıldığı tespit edildi.
POLAT: "RAMAZAN ABİ SEN DE SALDIRMAYA BİR BAŞLASAN"
Sabah'ta yer alan habere göre savcılık soruşturmasında yer alan yazışmalarda; 9 Kasım 2020 tarihinde Abdullah Polat'ın, Ramazan Aydoğdu'ya, "Ramazan abi (Ramazan Aydoğdu) Aslında tam sırası haa… Gaz vermek gibi olmasında Sen de saldırmaya bir başlasan" ifadelerini kullandığı tespit
edildi.
AYDOĞDU: "AZ KALDI REİİİS. BEN DE TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM"
Ramazan Aydoğdu'nun; Abdullah Polat'a "Az kaldı reiiis. Ben de tüm hazırlıklar tamam" dediği tespit edildi.
CİHAN YÜCEL 10 EKİM 2021 TARİHİNDE HARETEKETE GEÇTİ
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel de, Ramazan Aydoğdu'ndan aldığı kumpas belgelerini 10 Ekim 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.
MURAT ONGUN, ODA TV VE ANKARA KUŞU'YLA İRTİBAT KURMAK İSTEMİŞLER
Abdullah Polat'ın; WhatsApp grubundan fake mailden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'la irtibat kurulmasını istediği, Ramazan Aydoğdu'nun da sosyla paylaşım sitesi Twitter'da yayın yapan Ankara Kuşu'na ve Oda TV adlı internet sitesine ulaşılması gerektiğine yönelik yazılar yazdığı tespit edildi.
YAZIŞMALARDA UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELİK İFADELER DE GEÇİYOR
TÜGVA kumpasçıların uyuşturucu kullanımına yönelik ilişkin yazışmalar da yaptığı tespit edildi.
Abdullah Polat; "Takıyı şampanyayı boş verin de bana tütün lazım. Ama yeşil tütün. Bir tane adam buldum. 1000 TL'ye taksi ile evine getiriyor ama 6 gram. 'Ohaa' dedim. 1000 TL'ye kendim yaparım" şeklinde ifade kullanmış.
Serkan Doğan da, Abdullah Polat'ın yazısına "Evde yapan biri yakalanmış 80 kök yetiştirmiş" şeklinde ifadelerle cevap vermiş.
İŞTE O YAZIŞMALAR
WhatsApp yazışmalarında yer alan bazı içerikler şöyle:
TARİH: 9 KASIM 2020
Abdullah Polat: Ramazan abi (Ramazan Aydoğdu) Aslında tam sırası haa… Gaz vermek gibi olmasında Sen de saldırmaya bir başlasan.
Ramazan Aydoğdu: Az kaldı reiiis. Ben de tüm hazırlıklar tamam.
TARİH: 15 KASIM 2020
Abdullah Polat: Seko da (Serkan Doğan) ayrıldı. İçerde adamımız da kalmadı. Ya Ramazan (Ramazan Aydoğdu)