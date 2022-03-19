TÜGVA kumpasçılarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! İBB Sözcüsü Murat Ongun, Ankara Kuşu ve Oda TV’ye ulaşmak istemişler!

CİHAN YÜCEL 10 EKİM 2021 TARİHİNDE HARETEKETE GEÇTİ

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel de, Ramazan Aydoğdu'ndan aldığı kumpas belgelerini 10 Ekim 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

MURAT ONGUN, ODA TV VE ANKARA KUŞU'YLA İRTİBAT KURMAK İSTEMİŞLER

Abdullah Polat'ın; WhatsApp grubundan fake mailden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'la irtibat kurulmasını istediği, Ramazan Aydoğdu'nun da sosyla paylaşım sitesi Twitter'da yayın yapan Ankara Kuşu'na ve Oda TV adlı internet sitesine ulaşılması gerektiğine yönelik yazılar yazdığı tespit edildi.

YAZIŞMALARDA UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELİK İFADELER DE GEÇİYOR

TÜGVA kumpasçıların uyuşturucu kullanımına yönelik ilişkin yazışmalar da yaptığı tespit edildi.

Abdullah Polat; "Takıyı şampanyayı boş verin de bana tütün lazım. Ama yeşil tütün. Bir tane adam buldum. 1000 TL'ye taksi ile evine getiriyor ama 6 gram. 'Ohaa' dedim. 1000 TL'ye kendim yaparım" şeklinde ifade kullanmış.

Serkan Doğan da, Abdullah Polat'ın yazısına "Evde yapan biri yakalanmış 80 kök yetiştirmiş" şeklinde ifadelerle cevap vermiş.

İŞTE O YAZIŞMALAR

WhatsApp yazışmalarında yer alan bazı içerikler şöyle:

TARİH: 9 KASIM 2020

Abdullah Polat: Ramazan abi (Ramazan Aydoğdu) Aslında tam sırası haa… Gaz vermek gibi olmasında Sen de saldırmaya bir başlasan.

Ramazan Aydoğdu: Az kaldı reiiis. Ben de tüm hazırlıklar tamam.