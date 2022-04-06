Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'Macaristan' göndermesi: Hezimete uğrayan 6'lı ile koordinatörleri aynı





İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



AK Parti millet tarafından kurulmuş, millete hizmet etmekten başka gayesi olmayan bir partidir. Partimiz milletin hizmetindedir, emrindedir. Dışarıdan ve içerinden hangi destekleri alırlarsa alsınlar milletimiz bunlara ülkenin geleceğini teslim etmeyecek.

2023 SEÇİMLERİ

2023 seçimleri o kadar önemlidir ki sokakta rastgelseler selamlaşmayacakları aynı masada buluşturmuştur. Aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Aynı hesap burada da devam ediyor. Bunlara karşı gereken dersi şu kalan süre içerisinde kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakı olarak istediğimiz neticeye kavuşurcasına ulaşmamız lazım.