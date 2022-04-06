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    • Güncel
    • 06.04.2022 19:16
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    • 06.04.2022 19:16
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    Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'Macaristan' göndermesi: Hezimete uğrayan 6'lı ile koordinatörleri aynı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki seçimler üzerinden 6 benzemezin bir araya geldiği Millet İttifakı'na yüklendi. Sokakta rastlaşsalar birbirlerine selam vermeyecek olanların aynı masaya oturduğunu söyleyen Erdoğan, "Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı hesap burada da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan’dan Millet İttifakı’na Macaristan göndermesi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Milletvekilleri ile Toplantı programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    2023 seçimlerine ilişkin konuşan Erdoğan, 'sokakta rastlaşsalar birbirlerine selam vermeyecek olanlar aynı masada bir araya geldi' değerlendirmesini yaparak Millet İttifakı'nı hedef aldı.



    Macaristan'daki seçim sonuçlarına değinen Başkan Erdoğan, "2023 seçimleri öyle bir seçim ki sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olmayanları aynı masada bir araya getirebileceklerdir. Aynısı Macaristan'da çıktı, bak orda da bir 6'lı çıktı. Koordinatörlerinin de kim olduğunu biliyorsunuz. Aynı hesap burada da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor" dedi.



    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    AK Parti millet tarafından kurulmuş, millete hizmet etmekten başka gayesi olmayan bir partidir. Partimiz milletin hizmetindedir, emrindedir. Dışarıdan ve içerinden hangi destekleri alırlarsa alsınlar milletimiz bunlara ülkenin geleceğini teslim etmeyecek.

    2023 SEÇİMLERİ
    2023 seçimleri o kadar önemlidir ki sokakta rastgelseler selamlaşmayacakları aynı masada buluşturmuştur. Aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Aynı hesap burada da devam ediyor. Bunlara karşı gereken dersi şu kalan süre içerisinde kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakı olarak istediğimiz neticeye kavuşurcasına ulaşmamız lazım.



        "KALKINMA ADINA SÖYLEDİKLERİ 20 YILDA YAPTIKLARIMIZI YIKMAK"
        Program diye ortaya çıkardıkları metin, yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir rapordan ibarettir. Kalkınma adına tek söyledikleri bizim 20 yılda yaptıklarımızı yıkmak.

        Hiçbir konuda ortada gözükmeyen bir program olduğu gibi yapacakları hiçbir şey ortada yok.


        MACARİSTAN'DA BATI VE SOROS DESTEKLİ 6'LI MUHALEFET HEZİMETE UĞRADI
        Macaristan'da yapılan genel seçimi halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

        Batı ve Soros destekli 6'lı sol blok seçimde büyük bir hezimete uğradı. Zafer kazanan Viktor Orban, "Macar solu, Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu" dedi. Seçim süreci boyunca Orban için "otoriter", "diktatör" gibi manşetler atan, ülkemizdeki Batı destekli 6'lı ittifaka bel bağlayan, Macaristan'dan 6'lı ittifakın zaferle çıkacağı ümidiyle seçimlerden sonra "Macaristan tamam, sıra Türkiye'de" manşetleri atmaya hazırlanan CHP yandaşı medya ve ittifak üyeleri hüsrana uğradı.



        TÜRKİYE İLE "6'LI" BENZERLİĞİ
        Başkan Erdoğan'ın "6 benzemez" dediği Millet İttifakı ile büyük benzerlikler taşıyan Macaristan'daki 6'lı muhalefet bloğu seçimde büyük yenildi aldı.

        Macaristan'daki 6'lı ittifakı baz alan siyasi çevrelerde ve CHP medyasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "6 benzemez" olarak nitelendirdiği CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masa toplantılarında bir araya gelen ve yurt dışından destek gören Millet İttifakı'nın, AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı karşısında 2023'te gerçekleştirilecek seçimlerde bir zafer elde edeceği beklentisi vardı.



            CHP MEDYASI NEYİN HAZIRLIĞINDAYDI?
            Macaristan'daki seçim sonuçlarını dört gözle bekleyen CHP medyası zafer manşetleri atmaya hazırlanıyordu.

            6'lı ittifakın zaferini uman fondaş medya, "Macaristan tamam, sıra Türkiye'de" söylemini yayacak, Macaristan'ı referans vererek Türkiye'de de 6'lı ittifakın seçimden zaferle çıkacağı, Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'nın kaybedeği algısı yapılacaktı.

            CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Biz boşuna mı altı partiyi bir araya getirdik" naraları atacak, Macaristan'dan aldığı gazla seçmenini motive edecekti.

            Lakin Batı'ya güvenenler, ekonomik operasyon çekenler kaybetti. Hem CHP medyası hem de 6'lı ittifak üyeleri Macaristan denkleminden asık suratla çıktı.
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