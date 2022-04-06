Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'Macaristan' göndermesi: Hezimete uğrayan 6'lı ile koordinatörleri aynı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Milletvekilleri ile Toplantı programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
2023 seçimlerine ilişkin konuşan Erdoğan, 'sokakta rastlaşsalar birbirlerine selam vermeyecek olanlar aynı masada bir araya geldi' değerlendirmesini yaparak Millet İttifakı'nı hedef aldı.
Macaristan'daki seçim sonuçlarına değinen Başkan Erdoğan, "2023 seçimleri öyle bir seçim ki sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olmayanları aynı masada bir araya getirebileceklerdir. Aynısı Macaristan'da çıktı, bak orda da bir 6'lı çıktı. Koordinatörlerinin de kim olduğunu biliyorsunuz. Aynı hesap burada da devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor" dedi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
AK Parti millet tarafından kurulmuş, millete hizmet etmekten başka gayesi olmayan bir partidir. Partimiz milletin hizmetindedir, emrindedir. Dışarıdan ve içerinden hangi destekleri alırlarsa alsınlar milletimiz bunlara ülkenin geleceğini teslim etmeyecek.
2023 SEÇİMLERİ
2023 seçimleri o kadar önemlidir ki sokakta rastgelseler selamlaşmayacakları aynı masada buluşturmuştur. Aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Aynı hesap burada da devam ediyor. Bunlara karşı gereken dersi şu kalan süre içerisinde kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakı olarak istediğimiz neticeye kavuşurcasına ulaşmamız lazım.