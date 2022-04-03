RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Milli Savunma Bakanlığı imha görüntülerini paylaştı

İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Milli Savunma Bakanlığı imha görüntülerini paylaştı

İstanbul Boğazı ve Karadeniz İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı! İşte o anlar...

03.04.2022 11:19 - Son Güncelleme: 03.04.2022 11:31
İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı! Milli Savunma Bakanlığı imha görüntülerini paylaştı

İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında mayın bulunmuştu. Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.

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İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı! Milli Savunma Bakanlığı imha görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, "Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor.

İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı! Milli Savunma Bakanlığı imha görüntülerini paylaştı

Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor." notuyla paylaştı.

İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı! Milli Savunma Bakanlığı imha görüntülerini paylaştı
İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı! Milli Savunma Bakanlığı imha görüntülerini paylaştı
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