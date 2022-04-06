Son dakika: Türkiye'ye F-16 satışına onay! ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongre'ye mektup...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne mektup göndererek, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek" denildi.



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