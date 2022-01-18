CHP'li Maltepe Belediyesi ihalelerle yandaşı ihya etmeye devam ediyor! İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Fazıl Say hepsi nasibini aldı

Likayat söylemleriyle yola çıkan CHP , yandaşlarına belediyeler üzerinden milyonlarca lira ihale vermeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu 'nun seçim kampanyasını anlattığı kitabıyla gündeme gelen Necati Özkan 'ın 'Öykü Reklam Hizmetleri A.Ş' şirketine CHP'li belediyeler eliyle verilen adrese teslim ihale tutarı 16 milyon lirayı aştığı ortaya çıkmış, skandal gündeme bomba gibi düşmüştü.

CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından açılan hizmet alım ihalesine 100 bin lira sermayeli firmasıyla giren Özkan'ın, değeri milyonları bulan ihaleleri nasıl aldığı kafalarda soru işareti doğurmuştu.







BİR SKANDAL DAHA PATLAK VERDİ

CHP'li Maltepe Belediyesi verdiği adrese teslim ihalelerle tepki çekerken skandallar halkasına bir yenisi daha eklendi.







"2022 YILI MALTEPE İSTASYON DERGİSİNİN 12 SAYI TASARIMI, YAYINA HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITIM HİZMET ALIMI İŞİ" konulu, 2 milyon 292 Bin TL'lik tutarlı ihalede kazanan Bayem Ajans oldu.







ŞANSLI İSİMLER GÖZLERDEN KAÇMADI

İhalede bir detay vardı ki dikkatlerden kaçmadı! O da yandaşların ihale yoluyla satın alınıp ihya edilmesi! Öyle ki ihaleye konu İstasyon adlı dergiden aslan payı CHP'ye yakınlığıyla bilinen sözde gazeteci ve sanatçılara düştü.









CHP'li Maltepe Belediyesi'nin ballı ihalesinden nasibini alacak şanslı isimlerden bazıları şöyle: İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Zülfü Livaneli, Fazıl Say, Sunay Akın, Şükrü Erbaş, Zafer Algöz, Ahmet Ümit, Nasuh Mahruki...



PARAYI ALAN CHP'NİN AVUKATI KESİLİYOR

İhalede başına talih kuşu konan isimlerin gerek ekranlarda gerekse sosyal medyada sürekli CHP reklamı yapması dikkatlerden kaçmıyor. CHP belediyeler tarafından cepleri doldurulan isimler, aldıkları paranın karşılığı olarak parti politikalarını öven açıklamalar yapıyor ve hükümeti eleştiriyor.