Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.04.2022 18:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2022 19:11
    ABONE OL

    Son dakika: CHP'li İBB'nin %136'ya varan fahiş su zammına AK Parti ve MHP dur dedi!

    CHP'li İBB ve İSKİ yöneticileri tarafından suya yapılmak istenen, yüzde 136’ya varan zamlar üzerine İBB Meclisi olağanüstü toplandı. AK Parti grubu teklif edilen su zammının çok yüksek olduğunu, CHP’nin fırsatçılık yaptığını ve teklif edilen zammın gerçek maliyetlerin çok üzerinde olduğunu ifade etti. Böylelikle Cumhur İttifakı grubunun itirazıyla CHP yönetiminin yüzde 94’lük zam teklifi yaklaşık yüzde 49.9’luk bir orana revize edilerek İBB Meclisinde kabul edildi.

    İBB’nin fahiş zammına AK Parti ve MHP ’dur’ dedi!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi su birim maliyetlerine 2 buçuk yılda 9'uncuz kez zam yapma talebinde bulunduğu İSKİ'nin 2022 yılı 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu Saraçhane'de yapıldı.

    Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis ve olağanüstü toplantılar 2 yıl aradan sonra tekrar Saraçhane'deki başkanlık konutunda bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi.



    Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleştirilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2'nci Olağanüstü Genel Kurulunda '2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri' ve '2022 yılı Kırsal Mahalle su satış tarifeleri' maddeleriyle daha önce belirlenen su birim ücretlerinin zamlanması teklifi ele alındı.

    İSKİ'DEN YÜZDE 136 ZAM TEKLİFİ
    Olağanüstü oturumda söz alan İSKİ Genel Müdür Raif Mermutlu, fiyat tariflerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Su satış tarifelerinde konutlarda 0-15 metreküp arası 7.20 lira. 16 metreküp ve üzeri 10.07 lira. 6360 sayılı kanun ile mahalle olan yerlerdeki konutlarda 1.80 lira, iş yeri 18.03 lira, 6360 sayılı kanun ile mahalle olan yerlerde iş yerlerinde 1.80 TL, ortak sayaç iş yerlerinde 18.72 TL. Su satış tarifelerine kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli dahil değildir. Cumhurbaşkanı kararına istinaden hanelerde her ay tüketilen her 2.5 metreküp suyun 0,5 metreküplük kısmı insani su hakkı olarak faturalandırılamaz. İnsani su hakkı konut abonelerin aylık tüketiminin 15 metreküplük kısmına kadar uygulanır. Bu tablodaki su. fiyatlarına KDV dahil değildir" dedi.



    İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'nun ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş, "Şu anda 5.56 olan su birim fiyatını ilk kademe için 7.20 artı kullanılmış su bedeli 3.60 toplamda ilk kademe için KDV hariç 10.80 teklif ediyorsunuz. İkinci kademe için de 10.07 artı 5.03 toplamda yine KDV hariç 15.1 teklif ediyorsunuz. Bir de bunlara ek olarak aylık TÜFE artış oranlarını da buna yansıtılması teklifinde bulunuyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

    Tekrar söz alan Mermutlu ise AK Parti Grup Sözcüsü Akkuş'a verdiği yanıtta ayrıca insani su kullanım hakkının da sadece ilk kademe olan 0-15 metreküpte uygulanacağını 15 ve üzerine metreküp su kullanılan hane ve iş yerlerinde insani su kullanım hakkının uygulanmayacağını aktardı.



        İSKİ'NİN MALİ TABLOSU HATALI
        Mermutlu'nun ardından söz alan Tarife Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, İSKİ'nin 2021 yılı mali tablosununda hatalar olduğunu, uygulama ile tabloda yer alan rakamların uyuşmadığını belirterek kendilerine CHP grubu ve İSKİ'den daha makul bir teklifte bulunulmasını istedi.



        CHP GRUBUNDAN YÜZDE 49 ZAM VE HER AY TÜFE ORANINDA ARTIŞ TEKLİFİ
        Bu teklif üzerine verilen arada yapılan müzakere sonrasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Konut birinci kademede 0-15 metreküp kullanım 8.33 TL. Konut ikinci kademede 16 metre küp ve üzeri su kullanım 12.51 TL. 5216 ve 6300 sayılı kanunlarla mahalle olan yerlerde konut tarifesi 2. 08 TL Ortak sayaç iş yeri, iş yeri inşaatı şantiyesi 23.25 TL." teklifinde bulundu.

        Balyalı ayrıca su fiyat teklifinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yürürlüğe giren İnsani su kullanım hakkı uygulamasının 0-15 metreküp suyun kullanıldığı konutlarda uygulanmasını, su birim fiyatlarına kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin dahil olduğunu, su satış fiyatının 3'te 1'i kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli olduğunu aktardı.

        Balyalı KDV'nin dahil olmadığını aktardığı su birim fiyatlarına her ay su satış tarifelerinde TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE'nin birim fiyatlarının yansıtılmasını talep etti.



        TÜFE ORANINDA ZAM TEKLİFİ ÇIKARTILARAK ONAYLANDI
        Balyalı'nın su fiyatlarına yönelik teklifi sonrasında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "ilk gelen tarifenin öncelikle yüzde 100'ün üzerinde bir zamla gelen tarifenin şu anda ölçülü bir seviyeye indirilmiş olması sevindirici olmuştur. Fakat bizim burada aylık TÜFE'nin eklenmesine yönelik itirazımız devam ediyor. TÜFE'nin çıkartılarak tekrar teklif edilmesini talep ediyoruz" dedi.

            Bunun ardından Meclis başkanı CHP'nin teklifinde yer alan her ay TÜFE oranında su birim fiyatlarının zamlanması kısmının çıkartarak oylamada yaptı. Yapılan oylamada su zammı oybirliği ile kabul edildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Nisa Mihriban’dan acı haber
            Haberler Güncel Son dakika: CHP'li İBB'nin %136'ya varan fahiş su zammına AK Parti ve MHP dur dedi!
                SON DAKİKA