Son dakika: CHP'li İBB'nin %136'ya varan fahiş su zammına AK Parti ve MHP dur dedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi su birim maliyetlerine 2 buçuk yılda 9'uncuz kez zam yapma talebinde bulunduğu İSKİ'nin 2022 yılı 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu Saraçhane'de yapıldı.
Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis ve olağanüstü toplantılar 2 yıl aradan sonra tekrar Saraçhane'deki başkanlık konutunda bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi.
Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleştirilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2'nci Olağanüstü Genel Kurulunda '2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri' ve '2022 yılı Kırsal Mahalle su satış tarifeleri' maddeleriyle daha önce belirlenen su birim ücretlerinin zamlanması teklifi ele alındı.
İSKİ'DEN YÜZDE 136 ZAM TEKLİFİ
Olağanüstü oturumda söz alan İSKİ Genel Müdür Raif Mermutlu, fiyat tariflerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Su satış tarifelerinde konutlarda 0-15 metreküp arası 7.20 lira. 16 metreküp ve üzeri 10.07 lira. 6360 sayılı kanun ile mahalle olan yerlerdeki konutlarda 1.80 lira, iş yeri 18.03 lira, 6360 sayılı kanun ile mahalle olan yerlerde iş yerlerinde 1.80 TL, ortak sayaç iş yerlerinde 18.72 TL. Su satış tarifelerine kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli dahil değildir. Cumhurbaşkanı kararına istinaden hanelerde her ay tüketilen her 2.5 metreküp suyun 0,5 metreküplük kısmı insani su hakkı olarak faturalandırılamaz. İnsani su hakkı konut abonelerin aylık tüketiminin 15 metreküplük kısmına kadar uygulanır. Bu tablodaki su. fiyatlarına KDV dahil değildir" dedi.
İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'nun ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş, "Şu anda 5.56 olan su birim fiyatını ilk kademe için 7.20 artı kullanılmış su bedeli 3.60 toplamda ilk kademe için KDV hariç 10.80 teklif ediyorsunuz. İkinci kademe için de 10.07 artı 5.03 toplamda yine KDV hariç 15.1 teklif ediyorsunuz. Bir de bunlara ek olarak aylık TÜFE artış oranlarını da buna yansıtılması teklifinde bulunuyorsunuz" ifadelerine yer verdi.
Tekrar söz alan Mermutlu ise AK Parti Grup Sözcüsü Akkuş'a verdiği yanıtta ayrıca insani su kullanım hakkının da sadece ilk kademe olan 0-15 metreküpte uygulanacağını 15 ve üzerine metreküp su kullanılan hane ve iş yerlerinde insani su kullanım hakkının uygulanmayacağını aktardı.