Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yoğun diplomasi trafiği yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
SÜREÇ DURDURULAMAYACAK ARTARAK DEVAM EDECEK
Peskov, Rusya'ya uygulanan ambargoların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Rusya'ya dost olmayan ülkeler listesinde yer alan ülkelere Rus gazının satışının ruble ile yapılması kararının gerekçelerini aktardı.
Peskov, "Neler oldu? Yaptırım coşkusu, çılgınlığı görüyoruz, tarihin en büyük yaptırım yükü şu anda Rusya'ya düşüyor. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere başka ülkelerde bulunan döviz rezervlerimize el konuldu. Gaz ödemelerinin ruble ile yapılması kararı Rusya'nın sahip olduğu dolar ve euro cinsinden paralara el konulmaması için alındı" ifadelerini kullandı. Kendilerine karşı alınan bu kararların batılıların para birimi euro ve dolara ait güveni sarstığına işaret eden Peskov, "Bu süreç durdurulamayacak artarak devam edecek" dedi.