Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in ailesine taziye mesajı





Ekipler, dün Kupşen'in cansız bedenine ulaştı. Acı haber şehit Kupşen'in İzmir'deki baba ocağına tez ulaştı. Bekar olduğu ve 3 kardeşten ikiziyle beraber büyüdüğü öğrenilen şehit Asteğmen Kupşen'in oturduğu ev ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



HAVA ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Asteğmen Kupşen için bugün öğlen, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde askeri tören düzenlendi.