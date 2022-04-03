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    • Haberler
    • 03.04.2022 18:34
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    • 03.04.2022 18:36
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in ailesine taziye mesajı

    Başkan Erdoğan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde arama- tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşüp şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

    Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in ailesine başsağlığı diledi.

    Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi icra ederken çaya düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Kupşen'in ailesine taziye mesajı gönderdi.



    NE OLMUŞTU?
    Samanlı Hudut Birliğinde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, 31 Mart'ta arama- tarama faaliyeti esnasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştü. Kupşen'i bulmak için toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu ve vatandaşların yardımıyla çalışma başlatıldı.



    Ekipler, dün Kupşen'in cansız bedenine ulaştı. Acı haber şehit Kupşen'in İzmir'deki baba ocağına tez ulaştı. Bekar olduğu ve 3 kardeşten ikiziyle beraber büyüdüğü öğrenilen şehit Asteğmen Kupşen'in oturduğu ev ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

    HAVA ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ
    Şehit Asteğmen Kupşen için bugün öğlen, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde askeri tören düzenlendi.



        Öğlen kılınan cenaze namazı sonrasında, şehidin cenazesi tören mangası tarafından omuzlanarak, askeri bando eşliğinde, önce top arabasına ardından da cenaze aracına taşındı.

        Şehit Kupşen'in cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliği'ne götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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