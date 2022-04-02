Başkan Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentindeki insanı koridor açıldı





İnsani koridorun Ukrayna tarafının da "sessizlik rejiminin" sıkı bir şekilde gözetmesi durumunda hayata geçirileceği belirtilen açıklamada, Kiev yönetiminden Moskova saati ile 03.00'e kadar tahliyeye hazır oldukları yönünde yazılı teyit talep edildi.