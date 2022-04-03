Dolmabahçe’deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye’yi görmezden gelemez

"ERDOĞAN, ULUSLARARASI SAHNEYE ÇIKTI"

Uluslararası sahneye yeniden çıktığı belirtilen Erdoğan için "Destekçileri, şimdiden Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor." denildi.

Ayrıca Erdoğan'ın, Ukrayna ihtilafında taraf tutmaktan kaçındığına da dikkat çekildi ve "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" ifadesine yer verildi.