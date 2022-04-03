Dolmabahçe'deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye'yi görmezden gelemez
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime son vermek için Türkiye, büyük çaba sarf ediyor. Son müzakerenin adresi Dolmabahçe iken, Batı Türkiye'nin barış görüşmelerine etkisini öve öve bitiremedi. Son olarak Alman Der Tagesspiegel gazetesi, "Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceğini" yazdı.
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk rolüyle devreye giren Ankara'nın yapıcı tutumu, dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.
Almanya basınından Der Tagesspiegel gazetesi, "Türk Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme eylemi" başlıklı haberinde, Türkiye'nin duruşunu analiz etti.
Erdoğan'ın, savaşın iki tarafı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile haftada birkaç kez görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
"ERDOĞAN, ULUSLARARASI SAHNEYE ÇIKTI"
Uluslararası sahneye yeniden çıktığı belirtilen Erdoğan için "Destekçileri, şimdiden Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor." denildi.
Ayrıca Erdoğan'ın, Ukrayna ihtilafında taraf tutmaktan kaçındığına da dikkat çekildi ve "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" ifadesine yer verildi.
"TÜRKİYE GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
NATO üyesi olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın, Putin ile güven ilişkisi geliştiren tek devlet başkanı olduğuna vurgu yapıldı.