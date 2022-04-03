RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Dünya Dolmabahçe'deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye'yi görmezden gelemez

Dolmabahçe'deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye'yi görmezden gelemez

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime son vermek için Türkiye, büyük çaba sarf ediyor. Son müzakerenin adresi Dolmabahçe iken, Batı Türkiye'nin barış görüşmelerine etkisini öve öve bitiremedi. Son olarak Alman Der Tagesspiegel gazetesi, "Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceğini" yazdı.

03.04.2022 10:32 - Son Güncelleme: 03.04.2022 10:32
Dolmabahçe’deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye’yi görmezden gelemez

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk rolüyle devreye giren Ankara'nın yapıcı tutumu, dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dolmabahçe’deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye’yi görmezden gelemez

Almanya basınından Der Tagesspiegel gazetesi, "Türk Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme eylemi" başlıklı haberinde, Türkiye'nin duruşunu analiz etti.

Dolmabahçe’deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye’yi görmezden gelemez

LİDERLERLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞME
Haberde, yalnızca Rusya-Ukrayna savaşının ilk iki haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptığı anımsatıldı.

Dolmabahçe’deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye’yi görmezden gelemez

Erdoğan'ın, savaşın iki tarafı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile haftada birkaç kez görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Dolmabahçe’deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye’yi görmezden gelemez

"ERDOĞAN, ULUSLARARASI SAHNEYE ÇIKTI"
Uluslararası sahneye yeniden çıktığı belirtilen Erdoğan için "Destekçileri, şimdiden Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor." denildi.

Ayrıca Erdoğan'ın, Ukrayna ihtilafında taraf tutmaktan kaçındığına da dikkat çekildi ve "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" ifadesine yer verildi.

Dolmabahçe’deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye’yi görmezden gelemez

"TÜRKİYE GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
NATO üyesi olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın, Putin ile güven ilişkisi geliştiren tek devlet başkanı olduğuna vurgu yapıldı.

Dolmabahçe’deki Rusya - Ukrayna görüşmesinin ardından Alman medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Batı, Türkiye’yi görmezden gelemez

Türkiye'nin devreye girmesinin "Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceği" ifade edildi.

SON DAKİKA