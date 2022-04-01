Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.04.2022 11:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2022 12:17
    ABONE OL

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Enver Aysever arasında canlı yayında "Suriyeli" tartışması

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TELE1 ekranlarında katıldığı programda Suriyeli sığınmacılarla ilgili söylediği sözler nedeniyle program sunucusu Enver Aysever'le tartıştı.

    Özdağ ile Aysever arasında Suriyeli tartışması

    Türkiye'deki mülteciler konusunda yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ TELE1'de Enver Aysever'in Ayrıntılar programına konuk oldu.

    Programda yine ağırlıklı olarak mülteciler konusu konuşuldu.

    SURİYELİLERİ GÖNDEREMEZSİN TARTIŞMASI
    Aysever, mültecilerin Türkiye'den ülkelerine gönderilmesini savunan Özdağ'a, bunun uluslararası hukuka göre imkansız olduğunu, Suriyelilerin misafir değil felaketten kaçmak zorunda kalanlar olduğunu söyledi.

    Aysever'in bu sözleri Özdağ'ı kızdırdı. Soru-cevap formatından çıkarak karşılıklı atışmaya kadar varan diyalogda tansiyon arttı.

    "NEDEN BU KADAR GERGİN GELDİNİZ"
    Birbirinin sözlerini sık sık kesen ikiliden Aysever, "Çok gerginsiniz. Neden buraya bu gerilimle geldiniz bilmiyorum ama..." diyerek tepki gösterdi.

    Özdağ ise, "Buraya gerilimle gelmedim de siz bana karşıma çıkıp da uluslararası hukukla gönderemezsiniz deyince..." şeklinde cevap verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Erdoğan, Putin ile de görüşecek
    Haberler Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Enver Aysever arasında canlı yayında "Suriyeli" tartışması
        SON DAKİKA