İsrail ile enerjide yeni iş birliği yapılacak mı? Avrupa'ya İsrail doğal gazı için Türkiye rotası...

Tarafların menfaatlerinin uyuşmasıyla alakalı bir Hadise. 500-600 km'lik bir hat gerekiyor. İsmet olsaydı daha büyük bir hatta ihtiyaç vardı. Belki ileride ilave boru hatları gerekebilir.

SWAP mekanizmaları var. Bunlar da kullanılabilir. 10 birim alırsanız illa yurtdışına çıkması gerekmez, bunlar da görüşülebilir. Bakalım zaman gösterecek.

AVRUPA'NIN RUS GAZI KARARI HAKKINDA

Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı yüzde 40 civarında. Petrol gibi tankere yükledim getireyim de yok. Boru hatlarıyla teslim alıyor ve kullanıyoruz. Biraz süreye ihtiyaç duyan süreçlerdir. Henüz daha AB netleştirmedi. Rusya'ya bağımlılığı azaltmak istiyoruz dedi.

Bizde de aşağı yukarı aynı... Yüzde 40 civarında. Yüzde 35-45 arasında. Ama petrol yüzde 25.

"BİZİ ETKİLEMEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

(Enerji konusunda risk var mı?)

Biz yaptırımların tarafı olmak istemiyoruz diye Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Diplomasi tarafında olduğumuzu ifade etmiştik.

Gaz konusunda sıkıntı yaşamadığımızı görüyoruz. Türkiye ilk doğal gazı Sovyetlerden almıştı. Rahmetli Özal zamanında... Bakü hattından alıyorduk. 2 sene önce Türk Akımı bitti.

Doğrudan Tekirdağ Kıyıköy'den gazı alır hale geldik. Geçmişte Ukrayna üzerinden geçen hatta hatla alakalı sıkıntılar vardı. Bugün itibariyle iki senedir teknik anlamda sorun yaşamıyoruz. Bizi etkilemeyeceğini öngörüyoruz.