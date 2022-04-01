CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem" diyen Özcan, "İmamoğlu ve Yavaş'ın kazanma ihtimali yüzde 100" diyerek belediye başkanlarını gazladı, genel başkanını gömdü.
"SÖZÜNÜ YİYİP ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Özcan, Kılıçdaroğlu'nun daha önceki sözlerini hatırlatarak "Sayın Genel Başkan ile ilgili yorum yapmayayım ama Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız?
Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü defalarca genel başkanlar aday olmamalı dedi. Sayın genel başkanın o sözünü yiyip aday olacağını düşünmüyorum.