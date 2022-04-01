CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem"

6 parti odak aday gösterecek mi belli değil, henüz netleşmedi. Hepsi de parlamenter sisteme dönüşten söz ediyor. Genel Başkanlar parlamenter sistemin doğal başbakan adayıdır. Ben Sayın genel başkanın aday olmasını istemem ama aday olursa oy veririm." dedi.

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