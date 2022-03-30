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    • 30.03.2022 17:26
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    Son dakika: İYİ Parti yönetiminde deprem: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı! Rıdvan Uz Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı oldu

    Son dakika haberine göre İYİ Parti yönetiminde adeta deprem oldu. Parti başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin iki numaralı koltuğunu Koray Aydın'dan aldı ve teşkilatları kendine bağladı. Yavuz Ağıralioğlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Ağıralioğlu’na yeni görev verilmedi. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan” çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti. Yavuz Ağıralioğlu'nun Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevine ise Rıdvan Uz getirildi.

    İYİ Parti’de deprem

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlıklar yaratan Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı.

    KORAY AYDIN O GÖREVDEN ALINDI
    Buna göre Koray Aydın, Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanı olurken, Aydın'ın alındığı görev doğrudan Meral Akşener'e bağlandı.

    YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA GÖREV VERİLMEDİ
    Dikkat çeken bir diğer değişim ise partinin ekran yüzlerinden biri olan Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmemesi oldu. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.

        Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu'na da görev verilmedi.



        İŞTE YENİ GÖREVLENDİRME

        Siyasi İşler Başkanı Koray AYDIN

        Genel Sekreter Uğur Poyraz

        Mali İşler Başkanı Ümit DikBayır

        Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan PAÇACI

        Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem

        Seçim İşleri Başkanı Şenol SUNAT

        Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kâmil Erozan

        Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan UZ

        Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu

        Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun

        Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge YILMAZ

        Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale

        Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga AKALIN

        Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç ATABAY

        Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer YILMAZ

        Kadın Politikaları Başkanı Ünzile YÜKSEL

        STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak

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        Haberler Güncel Son dakika: İYİ Parti yönetiminde deprem: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı! Rıdvan Uz Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı oldu
            SON DAKİKA