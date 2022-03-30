Son dakika: İYİ Parti yönetiminde deprem: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı! Rıdvan Uz Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlıklar yaratan Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı.
KORAY AYDIN O GÖREVDEN ALINDI
Buna göre Koray Aydın, Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanı olurken, Aydın'ın alındığı görev doğrudan Meral Akşener'e bağlandı.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA GÖREV VERİLMEDİ
Dikkat çeken bir diğer değişim ise partinin ekran yüzlerinden biri olan Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmemesi oldu. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.