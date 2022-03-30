Son dakika: İYİ Parti yönetiminde deprem: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı! Rıdvan Uz Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı oldu

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA GÖREV VERİLMEDİ

Dikkat çeken bir diğer değişim ise partinin ekran yüzlerinden biri olan Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmemesi oldu. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.