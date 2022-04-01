🤪1 NİSAN ŞAKALARI 2022! 👯‍♀️Ofiste, okulda yapılacak sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya en iyi 1 Nisan şakası önerileri neler?

TARİHTE YAPILAN EN YARATICI 1 NİSAN ŞAKALARI

* Almanya'da yayın yapan bir radyo, yaptığı yayında sürücülerden Rader köprüsünden geçerken 5 avro hazırlamalarını rica etti. Sürücülere köprüyü İsviçreli bir şirketin satın aldığını ve bayram günlerinde geçiş ücreti alacağı haberini uyduran radyo, eyalet Başbakanı dahil çok sayıda politikacı ve polis yetkililerinden destek alarak onların şaka için yaptığı açıklamalarını yayınladı. Tabii sonrasında bunun bir şaka olduğu açıklandı ve vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

* Samsun'un Havza ilçesinde bir vatandaş, yerel yayın yapan bir radyoyu arayarak "Size doğru ormanlardan yüzlerce fil geliyor." dedi. Dinleyicilerin bir çoğu bunun şaka olduğunu anlamadı ve panik içerisinde radyoyu arayarak konuyla ilgili bilgi almaya çalıştı. Aynı zamanda "Burada fil mi var?", "Filler nereden geliyor?" şeklinde de sorular sordular. Ancak kısa süre içinde radyoyu şakalayan kişi yeniden aradı ve "Size 1 Nisan şakası yaptım." dedi.

* 1998 yılında ABD'de burger satan bir firma, bir gazeteye verdiği ilanda sadece solaklara özel bir menü sunacaklarını açıkladı. Açıklamaya göre ülkede yaşayan yaklaşık 32 milyon insan için özel hazırlanan menüdeki hamburger, solakların rahat yiyebilmesi için 180 derece dönüyordu. Bir gün sonra aynı burger firması, bu olayın bir şaka olduğunu duyursa da, günler boyunca müşteriler bunun bir şaka olduğunun farkına varmayarak gelip bu menüden istedi, hatta şirkete bu menülerin sağ el kullananlar için de yapılmasına dair bildiriler gönderdi.

* 1962 yılında İsveç'te henüz renkli televizyon yayını teknolojisi hayatımıza girmemişken, siyah beyaz yayın yapan bir televizyon kanalına çıkan bir teknisyen, ekranın önüne bir naylon kadın çorabı geçirerek izleyicilere bu sayede renkli televizyon izleyebileceklerini söyledi. Birçok vatandaşın bunu denediği ortaya çıksa da bu 1 Nisan şakasıydı.

* 1976 yılında İngiliz astronom Patrick Moore, bir haber kanalına yaptığı açıklamada 1 Nisan'da sabah saat 09:47'de Plüton gezegeninin Jüpiter'in arkasına geçeceğini ve böylece Dünya'daki yerçekiminin azalacağını duyurdu. Aynı zamanda tam 09:47'de havaya zıplayanların kendilerini havada yüzer gibi hissedeceğini de söyledi. 1 Nisan sabahı haber kanalını arayan yüzlerce kişi, tam 09:47'de havaya zıpladıklarını ve kendilerini havada yüzüyormuş gibi hissettiklerini söyledi. Hatta bir kadın, 11 arkadaşıyla berabe oda çevresinde uçtuklarını iddia etti.