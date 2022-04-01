🤪1 NİSAN ŞAKALARI 2022! 👯‍♀️Ofiste, okulda yapılacak sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya en iyi 1 Nisan şakası önerileri neler?

1 Nisan, tüm dünyada insanların birbirlerine şaka yaptığı gün olarak bilinmektedir. Geleneksel haline gelen 1 Nisan şakarlının bazıları güldürürken bazıları da sabrın sınırlarını zorlıuyor. 1 Nisan'a özel, tarih boyunca yapılan en ilginç ve komik şakaları birleştirdik. Peki, 1 Nisan şakaları neler? İşte sevgiliye ve arkadaşa en iyi 1 Nisan şakası örnekleri...
OFİSTE, OKULDA, ARKADAŞA YAPILABİLECEK PRATİK 1 NİSAN ŞAKALARI
* Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.
* Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...
* Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.
* Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.
* Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun
* Ofisin ortasına salıncak kurun!
* Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.
* Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!
* Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!
* Kurbanın koltuğunun altına korna monte edin.
* Arkadaşınızın bisikletini en yakındaki heykelin üstüne çıkarabilirsiniz!
* Cupcake'i ikiye bölüp arasına köfte ekleyip hamburgermiş gibi kurbanınıza yedirin!
* Arkadaşlarınızın telefonunu bantlayabilirsiniz.