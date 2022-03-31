Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kuran Ayhan Bilgen: Ülke yıkılsın ülke batsın Erdoğan gitsin diyenler var! Ben siyaseti böyle okumam...

"BİR LİDERİ DEĞİŞTİRMEKLE SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK YANLIŞ OLUR"

Her şeyin sandık başarısı olmadığını ve popülist siyaset yapılmaması gerektiğini ifade eden Bilgen şunları söyledi:

"Giden geleni aratabilir. Bunu Kılıçdaroğlu için söylemiyorum, onun aday olup olmayacağını da bilmiyorum.



'Benim partimin oyu artsın, kaos olsun, partilerin itibarı sarsılsın bana gün doğsun' diye bir anlayış olamaz.







Burada parti çıkarından hareketle değil, bu ülkenin çıkarından hareketle bir tutum sergilemeliyiz. Biz kötü ile daha az kötü arasında bir tercihe mahkûm değiliz. Sadece bir lideri değiştirmekle ülke sorunlarının çözüleceğini düşünürseniz yanlış okuma yaparsınız. Bu coğrafya bir kere öyle bir coğrafya değil.