Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kuran Ayhan Bilgen: Ülke yıkılsın ülke batsın Erdoğan gitsin diyenler var! Ben siyaseti böyle okumam...

Başkanlığını eski HDP'li Ayhan Bilgen'in yaptığı Türkiye'nin Sesi Partisinin (SES Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına sunuldu.
Partinin kurucular kurulu üyelerinden eski bakanlardan Müslüm Doğan, Bakanlık binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç duyulduğunu, 6 aylık çalışmanın sonunda partiyi kurmaya karar verdiklerini söyledi.
ÜLKE BATSIN ERDOĞAN GİTSİN DİYENLER VAR
HDP'den istifa etmesinin ardından Türkiye'nin Sesi Partisi'ni (SES PARTİ) kuran Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen bir tv programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIK OLUNMALI"
Bilgen, "Bir kısım insan şöyle bakıyor; 'Ülke yıkılsın, ülke batsın, Erdoğan gitsin diyenler var.' Ben, siyaseti böyle okumam, okuyamam. Ne pahasına olursa olsun, gitsin değil, daha iyisini seçmek şartıyla götürelim. Ben, her türlü işbirliğine açık olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.