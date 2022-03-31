Suriyeli polisler var iddiası yalan çıktı! Programda yemin etti mahkemede çark etti! Koray Yücel bakın kendini nasıl savundu

Themis Araştırma Başkanı Koray Yücel, katıldığı programda yemin ederek trafikte Suriyeli bir polis olduğunu söyleyerek kamuoyunu yanıltırken ve toplumda infial oluşmasına neden oldu. İstanbul Emniyeti'nde ifade veren Yücel, programda yemin ettiği görüntüleri unutarak "Suriyeli Polis" iddiasına cevap veremediği öğrenildi.

Uçankuş Tv kanalında yayınlanan "Canlı Masa" programın konuğu Themis Araştırma Başkanı Koray Yücel, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birisinin Türk Polis Teşkilatında, polis olarak görevlendirilemeyeceğimi biliyor olmasına rağmen diyaloğa girdiği iddia ettiği kişinin Suriyeli bir polis olduğunu söyleyerek kamuoyunu yanıltarak ve toplumda infial oluşmasına neden oldu.

"SURİYELİ TRAFİK POLİSİ GÖRDÜM YEMİN EDERİM"

Koray Yücel, programda defalarca yemin ederek "Suriyeli Polis" ile aralarında geçen diyaloğunu anlattı. Yücel, "Trafik polisinin yanında durdum. Yemin ederim Suriyeli çıktı. Sordum. Hayrola siz nerelisiniz dedim? Suriyeliyim abi dedi. Görmesem bende inanmam. Aksanından yabancı olduğunu anladım. Camı açtım eşimde yanımdaydı. Burada nerede otopark var dedim. Bana bozuk aksanı bir güzel tarif etti" şeklinde konuştu.

YÜCEL İFADESİNDE ÇARK ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suriyeli Polis" iddialarını ortaya atan Koray Yücel'in ifadesine başvurulmasını istedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Yücel, "Katıldığım programda konu yabancı doktor atamalarından bahsediliyordu. Bende düşündüm ki yabancı uyruklu bir doktor, ögretmen vs. atanıyorsa, yine yabancı uyruklu bir polis de atanıyordur diye düşündüm. Herhangi bir infial yaratma kastım yoktu." diye kendini savunurken programda diyaloga geçtiği Suriyeli polisi hakkında beyanda bulunamadığı görüldü.