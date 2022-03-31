Son dakika: İzmir depreminde 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı davasında gerekçeli karar açıklandı





'PROJEYE AYKIRI, EKSİK VE ÖZENSİZ'

Yargılama süresince ifadeleri alınan müşteki, tanık ve mağdurlar tarafından B blokun zemininde su birikmesi olduğunun beyan edildiği, bu sorunun bilinmesine rağmen Ağar ve Ayber'in kalıcı çözüm bulamadıkları kararda yer aldı. Tüm verilere göre Yağcıoğlu Apartmanı'nın bodrum katının dikkate alınmayarak statik projesinin hazırlandığı, binanın yapı malzemesindeki yetersizliklerin bulunması, bodrum kat ile temel boyut ve ölçülerin betonarme projedeki boyut ve ölçülerle uyumlu olmadıkları belirtildi, B bloğun zeminindeki su birikmesine kalıcı çözüm bulunamaması nedeniyle sanıkların meydana gelen ölümler ve yaralanmalardan sorumlu olduklarının altı çizildi.



Kararda, deprem kuşağındaki Türkiye'de önceden de çok fazla deprem meydana gelmiş olması nedeniyle sanıkların, eylemlerin sonuçlarını öngördükleri halde kanun ve yönetmeliklere uygun davranmayıp gerekli özeni göstermedikleri yer aldı. Bodrum kat statik durumunun projede dikkate alınmadığı, yapı malzemesinin uygun kalitede ve yeterlilikte kullanılmadığı, binanın yapımı sırasında fenni mesul tarafından denetlenmesinde temel boyut ve ölçülerinin açıkça projeye aykırı olmasına rağmen eksik ve özensiz yapıldığı aktarıldı.



İYİ HAL VE YAŞ İNDİRİMİ YAPILDI

Ağar tarafından uygun malzemelerin kullanılmadığı, kısmi bodrum yapılması gerekirken söz konusu katın tamamen bodrum kata çevrildiği de gerekçeli kararda yer aldı. Anlatılan nedenler ışığında sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanması neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları, meydana gelen olayda bilinçli taksir halinin bulunduğu kanaatine varıldığından, olayın oluş şekli ve can kaybının fazlalığı dikkate alınarak yarı oranda artışla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları, duruşmadaki iyi hal durumları ve ilerleyen yaşları sebebiyle 12'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıkları açıklandı.

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