Başkan Erdoğan Özbekistan’ın Urgenç kentine geldi

Özbekistan temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere yaptığı ziyaretin ikinci gününde ülkenin Urgenç kentine geldi.







ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Başkan Erdoğan, Özbekistan'ın Hive şehrini ve kentteki İçan Kale bölgesini ziyaret edecek, onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

ERDOĞAN: TİCARET HACMİNDE ÇITAYI 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞI

Dün Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı. Liderler anlaşmaların ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN 30. YILINDAYIZ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz kardeşim Mirziyoyev'e samimi ve içten misafirperverliği için şahsım ve milletim adına teşekkür ederim.