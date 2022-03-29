Başkan Erdoğan Yeni Özbekistan Gazetesi için makale kaleme aldı: İkili ticaret alanında yeni rekorlara imza atılacağına inancım tam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 gün sürecek resmi ziyaret için Özbekistan'a hareket etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yapıldığı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde heyetlere seslendi.
Ardından Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra 29-20 Mart tarihlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere uçakla Özbekistan'a hareket etti.
YENİ ÖZBEKİTASTAN GAZETESİNE MAKALE
Başkan Erdoğan'ın Yeni Özbekistan Gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Tarihi İpek Yolu'nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağlayan ata yurdumuz Özbekistan, Türkistan coğrafyasından doğarak dünya medeniyetine yön veren, zengin siyasi, ekonomik ve kültürel birikime sahiptir. Sadece Türk-İslam medeniyetine değil, insanlığın ortak kültür hazinesine büyük katkılar yapan İmam-ı Buhari, Uluğ Bey, Harezmi, Biruni, Ali Kuşçu, Alişer Nevai gibi büyük alim ve bilim adamlarının bıraktıkları eserler, bizi birbirimize yakınlaştıran ortak mirasımızdır.
Köklü tarihi geçmişi ve devlet geleneği, Orta Asya nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 34 milyonu aşkın genç ve dinamik nüfusu, Asya'nın kalbindeki jeo-stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve bereketli topraklarıyla Özbekistan bölgesinde ve ötesinde önemli rol oynamaya muktedir bir ülkedir. Özbekistan'ın, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in dirayetli liderliği altında hayata geçirmekte olduğu 'Yeni Özbekistan' ve 'Üçüncü Rönesans' kavramlarıyla ifadesini bulan reform politikaları, yalnızca Özbekistan'da değil tüm Orta Asya'da hayranlıkla izleniyor. Özbekistan'ın Afganistan'daki insani acıların hafifletilmesi bakımından üstlendiği öncü rolü takdir ediyoruz. Afganistan'a insani yardımların ulaştırılmasında, Termez şehrinin BM dahil olmak üzere diğer tüm uluslararası teşkilatlar için bir lojistik merkez olmasını destekliyoruz. Özbekistan'ın Orta Asya'da ve ötesinde oluşturmak istediği refah ve istikrar kuşağı çerçevesinde öne çıkardığı bağlantısallık kavramına bizim de önem atfettiğimizi vurgulamak isterim." ifadeleri yer aldı.