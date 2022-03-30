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    • 30.03.2022 10:32
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    • 30.03.2022 10:32
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    İzmir'de Pasaport İskelesi, su seviyesindeki düşme nedeniyle kapatıldı

    Son dakika haberi... İzmir Körfezi’nde deniz suyu seviyesinin düşmesinin ardından tarihi Pasaport İskelesi yolcu tahliyesine izin vermeyecek duruma gelirken tarihi iskele geçici süre kapatıldı.

    Su seviyesi düştü iskele kapatıldı!

    Konuya ilişkin açıklama İZDENİZ'in internet sitesinden yapıldı.

    Açıklamada, "Tarihi Pasaport İskelesi, deniz suyu seviyesinin yolcu tahliyesine izin vermeyecek kadar düşmesi nedeniyle geçici süre ile kullanıma kapatılmıştır. Bu hattaki seferler program dahilinde Alsancak İskelesi'nden yapılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

    DAHA ÖNCE DE SU ÇEKİLMİŞTİ
    İzmir'in Seferihar ilçesine bağlı Sığacık Sahili'nde, deniz suyu yaklaşık 60 santimetre çekilmişti.

    Bazı tekne sahipleri, yaşanan doğa olayından zarar gören teknelerini sahile çekti. Suların çekilmesine bağlı olarak sahilde yosunlar ortaya çıktı.

    Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki halk plajında da sular çekilmişti.

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