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    • 28.03.2022 15:36
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    • 28.03.2022 15:55
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    Mutabakat metninde Atatürk'ü sildiği için tepki çeken 6'lı muhalefetin Atatürk tablosu önünde poz vererek göz boyama çabası

    6 muhalefet liderinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metninde “Atatürk” ve “Türk Milleti” adının hiç geçmemesi tepki çekmişti. Muhalefet partileri eleştirilerin ardından yaptığı toplantıda ucuz bir numaraya soyunarak Atatürk tablosuyla poz vererek göz boyamaya çalıştılar. HDP'nin gizli ortak olduğu ve Atatürk'ün zoraki yer aldığı söz konusu masa "Görünen Atatürk, gerçekte olan HDP" yorumlarına yol açtı...

    takvim.com.tr
    Atatürk tablosuyla poz vererek göz boyama çabası

    2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere hazırlanan muhalefet partileri, Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.

    Liderler bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın misafiri oldu.


    ATATÜRK TABLOSUYLA GÖZ BOYAMA ÇABASI
    Muhalefet liderlerinin son toplantısında bir detay dikkat çekti. Mutabakat metinlerinde Atatürk'ün adının bile geçmediği için eleştirilerin hedefinde olan 6'lı, bu kez ucuz bir numara ile göz boyamaya çalıştı.



    Yine yuvarlak masa çevresinde oturan muhalefet liderlerinin bulunduğu oda, toplantı öncesi özel olarak hazırlandı.

    Odada bulunan DEVA Partisi logosunun olduğu tablo da kaldırılarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı duvara asıldı.

    6'lı muhalefet, Atatürk tablosu önünde pozlar vererek göz boyamaya çalıştı.

        ATATÜRK'ÜN SİLİNDİĞİ MUTABAKAT METNİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metnini imzaladı.



        Ankara Bilkent Otel'de 'Yarının Türkiye'si' sloganıyla gerçekleştirilen imza törenine 6 parti lideri ile partilerin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı. Sırasıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra genel başkanlara sunulan, 48 sayfalık ve 23 maddelik mutabakat metnini okudu.

        6 muhalefet liderinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnindeki bazı ayrıntılar dikkat çekti.

        'DAR KALIPLARA GİRDİ'
        "Ülkemizde hiçbir zaman gerçek anlamda çoğulcu demokrasiye geçiş de mümkün olmamıştır" ifadelerinin ardından dikkat çeken bir cümle göze çarpıyor: "1921 Anayasası'nın nispeten kapsayıcılığının peşinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, sonraki anayasalarında daha dar kalıplara girmiştir."



            Bu sözlerle Atatürk liderliğinde yürürlüğe giren ve Cumhuriyetin ilk anayasası olan 1924 Anayasası da o "dar kalıbın" içine sokulmuş oldu.

            ATATÜRK, TÜRK MİLLETİ VE LAİKLİK YOK
            Diğer yandan CHP liderliğinde kurgulanan metinde "Atatürk" ve "Türk Milleti" adının hiç geçmemesi dikkat çekti.

            Metinde laiklik de anılmadı. "Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalar ortadan kaldırılacaktır" ifadesiyle neyin kastedildiği açıkça ifade edilmedi.

            'KİMLİK' VURGUSU
            Metindeki "herkesin kendi kimliğiyle" vurgusu da dikkat çekti:

            "Din ve Vicdan Özgürlüğü'nü güvence altına alan, demokratik laik hukuk devletinin, çoğulcu toplum düzeninin temeli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bizler, herkesin inancına, kanaatine ve yaşam tarzına saygı duyulduğu, kişilerin din, inanç ve yaşam tarzı fark etmeksizin özgürce yaşadığı, herkesin kendi kimliğiyle ve kendisi olarak eşit şekilde toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama katıldığı bir sistemi hep birlikte inşa edeceğiz."

                KAYYUM BİTECEK, YEREL YÖNETİMLERE DAHA FAZLA YETKİ
                Metinde son yıllarda HDP'li belediyelere yönelik kayyum uygulamalarına işaret edildi. Yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılacağı da belirtilerek şöyle denildi: "Yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arttırılacaktır… Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecektir."

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                Haberler Güncel Mutabakat metninde Atatürk'ü sildiği için tepki çeken 6'lı muhalefetin Atatürk tablosu önünde poz vererek göz boyama çabası
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