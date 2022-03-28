Mutabakat metninde Atatürk'ü sildiği için tepki çeken 6'lı muhalefetin Atatürk tablosu önünde poz vererek göz boyama çabası

2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere hazırlanan muhalefet partileri, Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.
Liderler bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın misafiri oldu.
ATATÜRK TABLOSUYLA GÖZ BOYAMA ÇABASI
Muhalefet liderlerinin son toplantısında bir detay dikkat çekti. Mutabakat metinlerinde Atatürk'ün adının bile geçmediği için eleştirilerin hedefinde olan 6'lı, bu kez ucuz bir numara ile göz boyamaya çalıştı.
Yine yuvarlak masa çevresinde oturan muhalefet liderlerinin bulunduğu oda, toplantı öncesi özel olarak hazırlandı.
Odada bulunan DEVA Partisi logosunun olduğu tablo da kaldırılarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı duvara asıldı.
6'lı muhalefet, Atatürk tablosu önünde pozlar vererek göz boyamaya çalıştı.