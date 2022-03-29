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    Trafikte tartıştığı kadını darp eden CHP’li yönetici Mehmet Engin Yıldızhan tutuklandı

    Son dakika haberi! Muğla Bodrum'da trafikte tartıştığı Sezin Tekinkaya'yı takip ederek boğazını sıkıp, darp eden, CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kadını darp eden CHP’li yönetici tutuklandı

    Bodrum Yalıkavak'ta otomobiliyle seyir halinde olan evli ve iki çocuk annesi Sezin Tekinkaya (43) ile CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan arasında trafikte ilerleme meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldızhan, Sezin Tekinkaya'yı takip edip, aracıyla önünü kesti.

    Olay bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Aracından inen Yıldızhan, önce Tekinkaya'nın 18 yaşındaki oğluyla tartıştı. Yıldızhan, çıkan arbede sırasında Sezin Tekinkaya'yı darp etti, boğazını sıktı.

        Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan ve uyluk kemiği kırılan Tekinkaya, hastanede darp raporu alıp polis merkezine giderek Yıldızhan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        TUTUKLANDI
        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sezin Tekinkaya'nın yeniden ifadesi alındı. Trafikte Tekinkaya'yı takip ederek boğazını sıkıp, darp eden, CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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