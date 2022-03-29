Trafikte tartıştığı kadını darp eden CHP’li yönetici Mehmet Engin Yıldızhan tutuklandı

Bodrum Yalıkavak'ta otomobiliyle seyir halinde olan evli ve iki çocuk annesi Sezin Tekinkaya (43) ile CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan arasında trafikte ilerleme meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.