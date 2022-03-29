Samsun'daki Onur Anıtı'na saldıran sanık kendini "uyuşturucu etkisindeydim" diye savundu! İşte hakkında istenen ceza





'KENDİMİ KAYBETMİŞ HALDE YAPTIM'

Tutuklu sanıklar Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, duruşmada savunma yaptı. Herkesten özür dilediğini belirten Celali Rahman Fidan "Kimse hakkında kötü düşünen biri değilim. En büyük hatam, uyuşturucu kullanan Batuhan'ın yanına gitmek oldu. Batuhan uyuşturucu kullanıyordu. Ben de 'Bunları yavaş yavaş içeriz, sen yeter ki arkadaşlarının yanına gitme' dedim. Daha önce hiç madde kullanmadım. Emniyette benden 5-6 saat ifade alınması gerekti. Maddenin etkisindeydim. Yemin ederim, Atatürk'e hain falan demedim. Kimseye böyle bir şey demedim. İfadeyi yazan polis bir şeyler yazmak zorundaydı. Kimsenin günahını almak istemem ama öyle bir şey demedim. Ne yaptığımı ne dediğimi bilmiyordum. Uyuşturucu etkisindeydim. Bir hata yaptım. Pişmanım, herkesten özür diliyorum. Bunu suçtan kurtulmak için söylemiyorum. Kendimi kaybetmiş bir halde yaptım. Nasıl böyle bir şey oldu? Yemin ederim, bilmiyorum" dedi.