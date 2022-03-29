Samsun'daki Onur Anıtı'na saldıran sanık kendini "uyuşturucu etkisindeydim" diye savundu! İşte hakkında istenen ceza

İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat'ta ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 'Anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece-gündüz nöbet tutanlar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları da ortak açıklama yaptı.
9'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Anıtın, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle milli mücadeleyi temsil ettiğine yer verilen iddianamede; önemi ve özellikleri de değerlendirilerek, eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınıp, alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmaları istendi. İddianame, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.