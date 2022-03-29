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    • 29.03.2022 09:40
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    • 29.03.2022 10:18
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    Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi: Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz

    Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar, müzakereler için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. "Dünya sizden müjde bekliyor" diyen Erdoğan "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, “Türkiye olarak sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık ve kaçınmıyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girildiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan Başkan Erdoğan, heyetlere liderler düzeyinde bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtti.

    Barış için İstanbul masası!

    Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan iki ülkenin heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi.
    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor.

    Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetlerine hitap etti


    Bu çerçevede iki ülke heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor. Kaldıkları otellerden çıkan Rus ve Ukrayna heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak Rusya - Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı için Dolmabahçe'ye hareket etti. Heyetlerin ofise girmesinin ardından gelen Erdoğan görüşmeler öncesi konuşma yaptı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;

    Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri Türkiye'ye ve İstanbulumuza hoşgeldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Toplantılarınızın ve yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

    MÜZAKERE SÜRECİ BARIŞA DAİR ÜMİTLERİ YEŞERTMİŞ, TÜM DÜNYAYI HEYECANLANDIRMIŞTIR

    Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösterdiniz göstermeye de devam ediyorsunuz. Bu nedenle sizleri şahsım, milletim adına ayrıca tebrik ediyorum.


        TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ÇABALARI
        Beşinci haftasına giren çatışmalar dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde samimi gayret sarf ettik. Aramızdaki dostluk, komşuluk, insani yakınlık özellikle bu hukukun yerine getirmeye çalıştık. Şahsen kıymetli devlet başkanlarınız başta olmak üzere pek çok mevkidaşın nezninde yoğun diplomasi mesaisi yürüttüm. Dışişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, Başdanışmanım İbrahim bey de muhataplarıyla sürekli temas halinde oldular. Söz sahibi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda her iki tarafında hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten adilane bir yaklaşım sergiledik.

        "ÇATIŞMANIN UZAMASI HİÇ KİMSENİN YARARINA DEĞİLDİR"
        Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık. Tükiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiç bir zaman kaçınmadık kaçınmayız. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir.

        "TÜM DÜNYA SİZLERDEN GELECEK HAYIRLI VE MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYOR"
        Ölen her insan, yıkılan her bina, refah yolunda harcanması gerekirken havaya savrulan toprağa gömülen her kaynak ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması her kesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor.

        "SİZLERİN BARIŞIN YENİDEN TESİSİ İÇİN İNSİYATİF ALMAKTAN KAÇINMAYACAĞINIZA İNANIYORUM"
        Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız. Bugün Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere bu konuşmamdan sonra Taşkent'e hareket ediyorum. Ancak Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde sizlere gereken desteği vermesi maksadıyla İstanbul'da bırakıyorum. Her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek uluslararası toplumun muteber kabul edeceği bir çözüme ulaşılması mümkündür. Sizlerin barışın yeniden tesisi için insiyatif almaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum. Malumunuz görüşmelerde ara buluculuk rolümüz bulunmuyor. Ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz.

        "LİDERLER DÜZEYİNDE BİR GÖRÜŞMEYE DE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"
        Görüşmelerde zor ve çetrefilli konuları ele aldığınızın elbette farkındayız. Bununla birlikte masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmanın ileride sağlanacak nihai barışın temelini oluşturacağı da muhakkaktır. Sorumluluk duygusu, özveri ve yapıcı bir anlayışla kalıcı, hakkaniyete dayalı, sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız.

        Sizlerin burada bir araya gelmesi bile dünyada ve ülkelerinizde başlı başına bir umut sebebidir. Barışa giden yoldaki gayretlerinizin hayırlı neticelere dönüşmesini her biri değerli dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Yürüteceğiniz müzakerelerde hepinize başarılar diliyorum.

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