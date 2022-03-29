Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi: Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz

Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan iki ülkenin heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor.



Bu çerçevede iki ülke heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor. Kaldıkları otellerden çıkan Rus ve Ukrayna heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi.