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    • 28.03.2022 15:39
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    • 28.03.2022 15:51
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    Son dakika: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi

    Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

    Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Muş, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bugün de 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste başarılı operasyonlar yapan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi
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