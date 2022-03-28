Twitter neden açılmıyor? Son dakika Twitter anasayfa WEB'de neden yenilenmiyor? Resmi açıklama geldi mi? soruları gündemde.
TWETTER NEDEN AÇILMIYOR?
An itibariyle Twitter çöktü. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Sosyal medya platformu Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Saat 15:14'de başlayan ana sayfa yükleme sorunu halen devam ediyor. Özellikle kullanıcılar yeni paylaşımları göremezken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı beliriyor. Sorunun küresel kaynaklı olduğu ve Twitter'ın bu sebeple açılmadığı belirtiliyor.
İSTANBUL VE DAHA BİR ÇOK İLDE SORUN DEVAM EDİYOR
Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor. En çok yoğunluğun İstanbul'da olduğu erişim problemi Kocaeli, Bursa, Ankara ve Malatya'da da yaşanıyor.
Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Geçtiğimiz zamanlarda da Twitter'da bu tarz erişim sorunları yaşanmıştı. Söz konusu sorunun gün içinde veyahut kısa bir süre içinde çözülmesi bekleniyor.