Twitter neden açılmıyor? Son dakika Twitter anasayfa WEB'de neden yenilenmiyor? Resmi açıklama geldi mi?

İSTANBUL VE DAHA BİR ÇOK İLDE SORUN DEVAM EDİYOR

Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor. En çok yoğunluğun İstanbul'da olduğu erişim problemi Kocaeli, Bursa, Ankara ve Malatya'da da yaşanıyor.

Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Geçtiğimiz zamanlarda da Twitter'da bu tarz erişim sorunları yaşanmıştı. Söz konusu sorunun gün içinde veyahut kısa bir süre içinde çözülmesi bekleniyor.