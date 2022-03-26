Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Olağanüstü Zirvesi dönüşü önemli değerlendirmelerde bulundu

Başkan Erdoğan, önceki akşam NATO Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Türkiye'nin NATO müttefikleri arasındaki müstesna konumu daha iyi anlaşıldı.

Demek ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmemiş. Bu talihsiz açıklamayı yapan Macron şu anda NATO içerisinde en aktif rolü oynayan liderlerden bir tanesi durumunda.

Ukrayna-Rusya krizi iki hususu gözler önüne serdi. Birincisi Avrupa güvenliğinin temel taşı, temel yapısı NATO'dur. İkincisi, Türkiye, Avrupa'nın güvenliğinin temini için vazgeçilmez bir müttefiktir.

Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürmeyi karar altına aldık. İnşallah seçim sonrası bu yeni süreci başlatırız diye düşünüyorum.

Gıda güvenliği konusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Denetimlerle tepelerine binince hemen şekerler ortaya çıktı. Ayçiçek yağı dediler. Türkiye, bu sektörlerde sıkıntı yaşamaz.