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İhracatı ve ekonomik verimliliği artıracak! Tokat Yeni Havalimanı dualarla hizmete açıldı

Yapımına 2018 yılında başlanan, Türkiye'nin 57. havalimanı olma özelliğini taşıyan Tokat Yeni Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle dualarla hizmete açıldı. Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Tokat Yeni Havalimanı'ndan kareler...

25.03.2022 17:51 - Son Güncelleme: 25.03.2022 17:58
İhracatı artıracak! Tokat Yeni Havalimanı dualarla hizmete açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a geldi.

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İhracatı artıracak! Tokat Yeni Havalimanı dualarla hizmete açıldı

Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi.

İhracatı artıracak! Tokat Yeni Havalimanı dualarla hizmete açıldı

Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

İhracatı artıracak! Tokat Yeni Havalimanı dualarla hizmete açıldı

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

İhracatı artıracak! Tokat Yeni Havalimanı dualarla hizmete açıldı

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

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