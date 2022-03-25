İhracatı ve ekonomik verimliliği artıracak! Tokat Yeni Havalimanı dualarla hizmete açıldı
Yapımına 2018 yılında başlanan, Türkiye'nin 57. havalimanı olma özelliğini taşıyan Tokat Yeni Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle dualarla hizmete açıldı. Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Tokat Yeni Havalimanı'ndan kareler...
25.03.2022 17:51 - Son Güncelleme: 25.03.2022 17:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a geldi.
Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.