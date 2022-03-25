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    • 25.03.2022 20:57
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    Başkan Erdoğan kokpite girdi, Tokat Havalimanı'nı pilotlara sordu: İşte o anlar

    Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Tokat'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yolculuk ettiği uçakta kokpite girerek pilotlara merak ettiği soruları sordu. Pistin uzunluğunun 2 bin 700 metre olduğu öğrenen Erdoğan, "Aslında 3'ün üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?" diye sorunca pilotlar "Tabii ki ama şu anda yine TR Airbus 330 ve diğer uçaklarımız inebiliyor" yanıtını verdi. İşte dikkat çeken o anlar...

    Başkan Erdoğan yeni havalimanını pilotlara sordu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a gitti.



    Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Havalimanı'na indi.



    Şehre gelirken yolculuk ettiği uçakta kokpite giren Başkan Erdoğan, pilotlara merak ettiği soruları sordu.



    PİSTİN UZUNLUĞUNU SORDU
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2 bin 600 mü pist, 2 bin 700 mü?" sorusuna pilotlar tarafından "2 bin 700" yanıtı geldi. Bunun ardından Erdoğan ise "Aslında 3'ün üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?" diye sordu. Pilotlar ise "Tabii ki ama şu anda yine TR Airbus 330 ve diğer uçaklarımız inebiliyor" ifadesini kullandı.



        BÜYÜK GÖVDELİ UÇAKLAR VE KARGO UÇAKLARI...
        Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli.




        İHRACATI ARTIRACAK
        Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor.

        Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı da tamamlandı.
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        Başkan Erdoğan yeni havalimanını pilotlara sordu
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan kokpite girdi, Tokat Havalimanı'nı pilotlara sordu: İşte o anlar
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