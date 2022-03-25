Başkan Erdoğan kokpite girdi, Tokat Havalimanı'nı pilotlara sordu: İşte o anlar





PİSTİN UZUNLUĞUNU SORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2 bin 600 mü pist, 2 bin 700 mü?" sorusuna pilotlar tarafından "2 bin 700" yanıtı geldi. Bunun ardından Erdoğan ise "Aslında 3'ün üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?" diye sordu. Pilotlar ise "Tabii ki ama şu anda yine TR Airbus 330 ve diğer uçaklarımız inebiliyor" ifadesini kullandı.