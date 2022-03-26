Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu'nda flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının 31. gününde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Rus oligarkların Türkiye'de bulunmalarına yönelik soruya ise Çavuşoğlu, "Biz bu krizlerin başından beri söyledik, mülteci krizi devam edecek. İnsanların sayısı artacak demiştik. Zaten savaştan önce de artmıştı. Siz mülteci krizinden bahsettiniz ama şu an sorunuza cevap verme fırsatı vermiyorsunuz. Biz yasal olmayan bir şeye asla izin vermeyiz" yanıtını verdi.





"BEN SİZİN SORUNUZA CEVAP VERDİM"

Çavuşoğlu, sorunun ısrarla sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Ben sizin sorunuza cevap verdim, hiçbir yasadışı faaliyete izin vermeyeceğiz dedim, çok açık ve net bir cevap. Eğer Rus oligarklar benim ülkemi ziyaret ederlerse ben prensip olarak yaptırımlara katılmadığım için, o yüzden bir Rus vatandaşı gelebilir. Şu anda da Rus turistler geliyor. Yasalsa istediklerini yapabilirler, uluslararası hukuka aykırı ise o zaman iş başka."



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek. Hepimizin kan dökülmesine son vermek için çaba göstermesi gerekiyor.

TL'NİN DEĞER KAYBETMESİ

Enerji fiyatları artmasına rağmen kendi paramızı istikrarlı hale getirebildik. Son derece ümit vadeden bir durum.