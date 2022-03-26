Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu'nda flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının 31. gününde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Rus oligarkların Türkiye'de bulunmalarına yönelik soruya ise Çavuşoğlu, "Biz bu krizlerin başından beri söyledik, mülteci krizi devam edecek. İnsanların sayısı artacak demiştik. Zaten savaştan önce de artmıştı. Siz mülteci krizinden bahsettiniz ama şu an sorunuza cevap verme fırsatı vermiyorsunuz. Biz yasal olmayan bir şeye asla izin vermeyiz" yanıtını verdi.
"BEN SİZİN SORUNUZA CEVAP VERDİM"
Çavuşoğlu, sorunun ısrarla sorulması üzerine, şunları söyledi:
"Ben sizin sorunuza cevap verdim, hiçbir yasadışı faaliyete izin vermeyeceğiz dedim, çok açık ve net bir cevap. Eğer Rus oligarklar benim ülkemi ziyaret ederlerse ben prensip olarak yaptırımlara katılmadığım için, o yüzden bir Rus vatandaşı gelebilir. Şu anda da Rus turistler geliyor. Yasalsa istediklerini yapabilirler, uluslararası hukuka aykırı ise o zaman iş başka."
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek. Hepimizin kan dökülmesine son vermek için çaba göstermesi gerekiyor.
TL'NİN DEĞER KAYBETMESİ
Enerji fiyatları artmasına rağmen kendi paramızı istikrarlı hale getirebildik. Son derece ümit vadeden bir durum.
S-400'LER UKRAYNA'YA VERİLSİN POLEMİĞİ
S-400'ler zaten geldi, anlaşması yapıldı. Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine tabi ki ihtiyacımız var. Müttefiklerimizden alamıyorsak başka kaynaklar ararız.
Gazda Rusya'ya bağımlılığımız eskisinden daha az çünkü biz alternatif kaynaklar yarattık. Kendimiz üretiyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak.
RUS OLİGARKLAR TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?
Ben sizin sorunuza cevap verdim, hiçbir yasadışı faaliyete izin vermeyeceğiz dedim, çok açık ve net bir cevap.
Yasal olan her şeye müsaade edeceğiz, yasa dışı faliyetlere müsaade etmeyeceğiz. Rus oligarklar bize misafir olacaksa Batı gibi tavır sergilemeyeceğiz. Rus turistler Türkiye'ye gelecekse buna izin verilir. Uluslararası hukuka aykırı değilse sıkıntı yok.
TÜRKİYE-NATO İLİŞKİSİ
Türkiye'nin NATO'ya katkılarını keşke daha önce inceleyip gelseydiniz, biz en üst düzeyde ilerliyoruz. NATO bütçesine en fazla katkıda bulunan 8 ülkeden biriyiz. Müttefikler arasında tabii ki farklılıklar var. NATO'nun Rusya'nın mektubuna vereceği cevapla ilgili, Baltık ülkelerinde, diğer ülkelerde tabii ki farklılıklar var ama Türkiye çok sağlam bir NATO müttefikidir. Diğer NATO üyelerinden yüzde 90 daha fazla katkıda bulunan bir ülkeyiz biz. Şu anda biraz daha fazla birlik var, bunun görüyoruz. Son zirve bu dayanışmayı gösterdi.
HAVA SAVUNMA SİSTEMİ PROJESİ
Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü. En önemli konu Eurosam'dı. Ortak üretimi Türkiye'de gerçekleştirme konusunda daha ciddi düşünüyorlar.
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Benim ülkemi ve ekonomimi eleştiriyorsunuz keşke haklı temelleri olsaydı. Son 20 yıla bakalım, objektif olalım. Kişi başı GSYH'sı 10 bin dolara çıktı. Biz, gelir açısından da dünyadaki durumuzu ilk 17 içerisinde. Son 18 yılda yüzde 5'ten fazla büyüdük. Her ülke krizler geçirebilir. Amerika'da da aynı şekilde, kriz yaşandı, çok ciddi sonuçları oldu. Tabii ki Rus ekonomisi ciddi darbe almıştır. Bütün bunların etkileri, kendi para birimleri üzerinde ciddi şekilde görülmüştür.