"BU FİKİR HİÇBİR ŞEKİLDE GERÇEKÇİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fahrettin Altun'un söz konusu makaleye cevaben yaptığı değerlendirmeler, Wall Street Journal'da yayımlandı.

The Wall Street Journal'da 18 Mart'ta çıkan makalede, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndererek atacağı adımın Ukrayna'nın acil ihtiyacını gidereceği, ayrıca ABD Patriot füze bataryalarının Türkiye'ye satılmasının ve Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesinin önünü açarak ABD-Türkiye ilişkilerini onaracağı" ifade edilmişti.

Altun bu makaleye ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu fikrin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını ama Türkiye'nin son yıllarda Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Fahrettin Altun, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararına ilişkin ABD tarafından yapılan tüm açıklamalarda, "Türkiye'nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD'nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin" görmezden gelindiğine dikkati çekti.