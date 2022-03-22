Milyarder Rus Oligark Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı Bodrum'da! Ukraynalı sporculardan 'savaşa hayır' protestosu

İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, dün saat 11.00 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına geldi. Yat, saat 17.00 sıralarında ise Karaada açıklarından Bodrum'a giriş yaptı ve yakıt ikmali yapmak için Kumbahçe Mahallesi, Paşatarlası mevkisindeki Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.