Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına sert tepki: Akıl mantık yok!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişte Türkiye sözü dinlenen bir ülkeydi ama şu anda Türkiye deyince sırtlarını dönüyorlar." sözlerine tepki göstererek görüştüğü liderleri tek tek sayan Başkan Erdoğan, "Sadece Mart ayında liderlerle 40'ın üzerinde yüz yüze görüşmem ya da telefon temasım oldu. Şimdi kalkıp da "Dünya Türkiye'ye sırtını dönüyor" demek akılla, mantıkla izah edilecek bir şey değil." dedi.
SORU: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında "Geçmişte Türkiye sözü dinlenen bir ülkeydi ama şu anda Türkiye deyince sırtlarını dönüyorlar." diye cümle sarf etti. Bununla değerlendirmeniz nedir?
Arka arkaya bütün devlet başkanları, hükümet başkanları ülkemize geliyorken, bunun yanında bizimle yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyorken nasıl herkes sırtını dönmüş oluyor? Sadece Mart ayında liderlerle 40'ın üzerinde yüz yüze görüşmem ya da telefon temasım oldu.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile sürekli telefon görüşmeleri yapıyoruz. ABD Başkanı Biden ile de telefonla görüştük.